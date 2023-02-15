سكرتير عام مساعد كفر الشيخ يفتتح معرض "أهلا رمضان" ببيلا.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

أناب اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ ، اللواء ماهر كامل سكرتير عام مساعد المحافظة، اليوم الأربعاء، في افتتاح معرض «أهلا رمضان» للسلع الغذائية والرمضانية المقام بمدينة بيلا.

جاء ذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بتبكير إقامة معارض «أهلا رمضان» هذا العام لتبدأ من يناير الجاري، وتستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك، لتعمل جنباً إلى جنب المنافذ المتنقلة، ومنافذ وزارات الزراعة والدفاع والداخلية والتنمية المحلية لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بالأسعار الاقتصادية المخفضة.

حضر افتتاح المعرض، المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية وجمال ساطور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، وجمال يونس، المشرف العام علي الأسواق بمحافظة كفر الشيخ، وقيادات التموين والغرفة التجارية بالمحافظة والوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا.

وتفقد السكرتير المساعد، أجنحة المعرض الذي نظمته المحافظة بالتنسيق مع مديرية التموين والغرفة التجارية بالمحافظة وبالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا.

وقال السكرتير المساعد إن المعرض يتضمن السلع الغذائية الأساسية مثل (اللحوم، السكر، الزيت، السمن، الأرز، المكرونة، الدقيق)، بالإضافة إلي اللحوم البلدية والحمراء وأقسام للمجمدات من دواجن وأسماك، حيث يتم بيعها بأسعار مخفضة بنسبة تصل من 25 إلي 30% مقارنة بمثيلاتها في الأسواق.

ويعد المعرض هو عاشر معارض «أهلاً رمضان» فى كفر الشيخ، بعد افتتاح معارض «كفر الشيخ وفوة والحامول وبلطيم و2 بسيدي غازي وسيدي سالم، ودسوق، والبرلس»، إضافة إلي ماركت ببلطيم، وهايبر بغرب مدينة كفر الشيخ، وذلك ضمن الجهود التي تقوم بها المحافظة لتوفير السلع الغذائية بأسعار اقتصادية والقضاء على جشع بعض المحتكرين ومنع غلاء الأسعار والتوسع في فتح المنافذ بجميع المراكز والمدن.