حملات على الأسواق والمخابز وتحرير 26 محضرا للمخالفين فى كفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الإثنين، الحملات على الأسواق والمحال التجارية، والمنافذ، التى شهدتها مدن ومراكز " الحامول، قلين، بلطيم، البرلس"، فى إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتنفيذا للتكليفات المشددة من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بضرورة إحكام الرقابة على السلع والأسواق من خلال حملات على كافة منافذ بيع السلع الغذائية للتأكد من توافر كافة السلع وعدم رفع أسعارها، والتنبيه على أصحاب المحال التجارية والأسواق بإعلان قوائم الأسعار وإظهارها للجمهور بشكل واضح، مع الاحتفاظ بالفواتير الخاصة بذلك واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المحتكرين منهم، و المتلاعبين بقوائم الأسعار، حرصاً على تحقيق الصالح العام للمواطنين، وذلك بالتوازى مع فتح منافذ للسلع على مستوى جميع مراكز المحافظة بهدف توفير السلع أمام المواطنين، موجهاً بالتصدى لأى ممارسات لاستغلال، المواطنين، والتعامل بمنتهى الحسم مع أى مخالفات.

وتابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، الحملات على الاسواق، وضبط الأسعار، ومتابعة توافر كافة السلع بالأسواق، ومدى صلاحيتها، ومطابقتها للمواصفات، وتمكنت الحملات من تحرير 7 محاضر متنوعة.

وتابع اللواء خالد محمد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، الحملات التموينية بالتنسيق بين التموين، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، لضبط الأسواق، والاطمئنان على توافر السلع، والتأكد من صلاحيتها، وأسفرت الحملة عن تحرير 8 محاضر متنوعة للمخالفين من التجار وأصحاب المخابز.

وتابع اللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم ، الحملات على الأسواق، والمحال التجارية، والمجمعات الاستهلاكية والسوبر ماركت والأسواق و الجزارة، وأسفرت الحملة عن تحرير 6 محاضر متنوعة، منهم 2 عدم اعلان اسعار ومحضر عدم حمل شهادة صحيه، و2 نظافة، وحضر لعدم صلاحية سلع غذائية، بقرية الساحل القبلي والساحل البحري، وقرية الشيخ مبارك.

وتابع وائل فرج، رئيس مدينة البرلس، الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية والمخابز، والتي أسفرت عن تحرير 5 محاضر متنوعة للمخالفين من أصحاب المخابز والمحال التجارية، منهم عن مطابقة الخبز للمواصفات، وعدم الإعلان عن الأسعار.



الحملات التمونية على الاسواق بقلين



جانب م تحرير محاضر للمخالفين



جانب من الحملات



حملات عل الاسواق ببلطيم



حملات عل المخابز بمدينة البرلس



حملات عل المخابز



حملات على المخابز بابرلس