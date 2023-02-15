خليك واعى.. لا صحة لتعيين مواطنين بـ30 ألف معلم مقابل مبالغ مالية.. إنفوجراف

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن ادعاء أشخاص انتسابهم لجهات رسمية والتواصل مع المواطنين بزعم تعيينهم فى مسابقة الـ 30 ألف معلم مقابل مبالغ مالية، رغم عدم توافر شروط المسابقة لديهم، مع ادعائهم تأخير موعد التقديم فى المسابقة إلى يوم 29 فبراير، تواصل المركز مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والذى نفى تلك الأنباء.



خليك واعى

الشائعة:

ادعى بعض الأشخاص انتسابهم لجهات رسمية و تواصلوا مع المواطنين بزعم تعيينهم فى مسابقة الـ30 ألف معلم مقابل مبالغ مالية

الحقيقة:

• نفى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة تلك الشائعة

• منظومة المسابقات المركزية الخاصة بتعيين الـ30 ألف معلم مؤمنة بعدة آليات تقنية وإلكترونية تحول دون تدخل العنصر البشرى أو إجراء أى تعديل فى عملية الاختيار

• بوابة الوظائف الحكومية هى الآلية الوحيدة للتقديم فى المسابقة وفقاً للشروط المعلن عنها لشغل الوظيفة، اعتباراً من 23 فبراير حتى 9 مارس 2023 دون وجود أى وسطاء

• حذر الجهاز الراغبين فى التقدم للمسابقة من الانسياق وراء هؤلاء الأشخاص الذين يستهدفون استغلالهم وتحصيل مبالغ مالية منهم، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية لمنع ذلك