حياة كريمة.. محافظ بنى سويف ورئيس جامعة الأزهر يتفقدان قافلة قرية الحرجة

تفقد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف يرافقه رئيس جامعة الأزهر الدكتور سلامة داود، القافلة التنموية الشاملة بقرية الحرجة التابعة - مركز ناصر التى يتم تنظيمها بالتعاون بين المحافظة والجامعة، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة والدفع بجهودها وأهدافها التنموية فى مختلف الخدمات والمجالات.

وتفقد المحافظ ورئيس الجامعة مكونات وأقسام وأنشطة القافلة التى سيستمر عملها حتى الخميس المقبل، التى تضم عددًا كبيرًا من الأطباء والصيادلة والإداريين الذين يقومون بخدمات الكشف الطبى وصرف الأدوية بالمجان، إضافة إلى بعض أعضاء هيئة التدريس من كلية الزراعة، لتقديم النصائح الزراعية لأهالى القرية، مشيرًا إلى أن القافلة تستهدف بجانب الكشف الطبى إجراء العمليات الجراحية للحالات التى تتطلب ذلك، حيث تشمل التخصصات التالية: الباطنة - أطفال - جراحة - جلدية - عظام - نساء - مسالك - أنف وأذن - كبد - رمد - تحاليل - صيدلية فى الفترة من 14 إلى 16 فبراير الجارى بالقرية.

كما تتضمن فعاليات القافلة الشاملة: قافلة زراعية - ندوات توعوية - بحوث اجتماعية - امتحان محو أمية، والتى شهدت مشاركة عدد من الجهات منها: مجمع البحوث الإسلامية - مجلس مدينة مركز ناصر - مديرية التضامن - مديرية الصحة - مديرية الشباب والرياضة - الهيئة العامة لتعليم الكبار، بجانب الجهات الراعية.

أكد محافظ بنى سويف أنه تم تقديم كافة التسهيلات وأوجه الدعم لتحقيق أكبر استفادة من القافلة التى هى نتاج تعاون مثمر مع جامعة الأزهر، مشيرا إلى بنى سويف تعمل من خلال استراتيجية تم إعدادها منذ عامين أسفر عنها أول وثيقة لتوحيد جهود العمل الأهلى بمشاركة عدد كبير من مؤسسات المجتمع المدنى، فى اطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتعظيم دور المجتمع المدنى فى مختلف المجالات الخدمية والتنموية.

وأثنى محافظ بنى سويف على المشاركة المجتمعية الفاعلة والمميزة من جامعة الأزهر من منطلق مسؤوليتها المجتمعية بجانب دورها، الأكاديمى الرئيسى مثمنا دور المجتمع المدنى بجانب المشاركة المجتمعية للجامعات سواء كانت حكومية أو خاصة.

فيما أشار رئيس جامعة الأزهر أن هذه القوافل وغيرها من الجهود المجتمعية بالتعاون مع المحافظات ووزارة التضامن يتم تنفيذها تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، مثمنا التعاون والدعم الذى وجه بتوفيره محافظ بنى سويف محمد هانى غنيم، حيث ساهم ذلك فى خروج القافلة بالشكل المميز والمتسع الفائدة.

يذكر أن محافظ بنى سويف قد استقبل، صباح اليوم، رئيس الجامعة والوفد المرافق له فى حضور بلال حبش نائب المحافظ، وعدد من قيادات جامعة الأزهر الشريف، وتمت مناقشة عدد من الخطوات والمقترحات لتعظيم سبل التعاون مع الجامعة فى عدد من القضايا التنموية، فيما تم تبادل الدورع تقديرا وتعزيزا لمزيد من التعاون بين المحافظة والجامعة خلال الفترة المقبلة فى كافة المجالات الخدمية والتنموية والتعليمية.