محافظ بنى سويف يشيد بجهود جامعة الأزهر فى دعم "حياة كريمة"

كتب لؤى على

أشاد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بجهود مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، فى دعم المبادرات الرئاسية فى الجمهورية الجديدة؛ جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الأربعاء، يرافقه بلال حبش، نائب المحافظ، كل من الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمشرف العام على قطاع خدمة المجتمع بجامعة الأزهر.

كما أشاد المحافظ بالقافلة الطبية التى أطلقتها جامعة الأزهر إلى قرية الحرجة التابعة لمركز ناصر بمحافظة بنى سويف؛ دعمًا للمبادرة الرئاسية: «حياة كريمة».

وأوضح المحافظ أن محافظة بني سويف في أمس الحاجة إلى التعليم الأزهرى الوسطى المعتدل الذى ينشئ أجيالًا صالحة نافعة لدينها ووطنها، وأعلن استعداد المحافظة لدعم إنشاء فرع لجامعة الأزهر يضم عديدًا من الكليات، ويكون نواة لخدمة طلاب وطالبات المعاهد الأزهرية في محافظات شمال الصعيد، خاصة وأن هناك شبكة طرق متميزة سهلت حرية التنقل بين محافظات الصعيد وبعضها البعض.

وأعلن الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، أعلن جاهزية قطاعات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم لدعم المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري « حياة كريمة »، مشيرا إلى أن جامعة الأزهر سيرت على مدار اليومين الماضين ثلاث قوافل طبية للقرى الأكثر احتياجًا لمحافظات دمياط، وبني سويف، والأقصر؛ لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين فى أماكنهم وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان، لافتًا إلى أن هذا جزء أصيل من رسالة وتوجه جامعة الأزهر بجانب رسالتها العلمية.

وأضاف الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن هناك قافلة طبية رابعة إلى محافظة جنوب سيناء سوف تنطلق خلال اليومين القادمين، مشيرا إلى أن عمل القوافل الطبية لجامعة الأزهر لا يقتصر على الكشف الطبي فقط، بل يتخطى ذلك إلى إجراء العمليات الجراحية للحالات التي تتطلب ذلك بالمجان في أقرب مستشفى إلى المريض، لافتا إلى أن جامعة الأزهر بها خمس مستشفيات جامعية بالقاهرة ودمياط وأسيوط تسهم بشكل كبير في المبادرة الرئاسية؛ للقضاء على قوائم الانتظار.