حقوق حلوان تنظم زيارات ميدانية للعاصمة الإدارية ومشروعات وزارة النقل.. صور

كتب محمد صبحى

نظمت كلية الحقوق جامعة حلوان زيارة ميدانية لمشروعات العاصمة الإدارية وزيارة لمشروعات وزارة النقل بمحطة ألفنون والثقافة، لعدد 130 طالبا من كليات الجامعة من المشاركين بالدورة الحقوقية الأولى، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتورة أمل لطفى عميد كلية الحقوق، وبمشاركة وكلاء الكلية واتحاد الطلاب، وذلك فى إطار التعريف بمشروعات الدولة.

وكان فى استقبال وفد كلية الحقوق بالعاصمة الإدارية المهندس خالد عباس رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الادارية للتنمية العمرانية، والعميد خالد الحسينى مدير إدارة العلاقات العامة بشركة العاصمة الادارية للتنمية العمرانية، ومن وزارة النقل مجموعة من قيادات الهيئة القومية للأنفاق .

أوضحت الدكتورة أمل لطفى أن الزيارة تضمنت توعية الشباب ضد الشائعات والتعريف بمشروعات الدولة الجديدة بالعاصمة الإدارية والإجابة على تساؤلات الطلاب فى هذا المجال، بالإضافة إلى التعريف بما تم تحقيقه من إنجازات فى مجال مشروعات النقل ومن أهمها مشروع القطار الكهربائى الخفيف LRT، وقطار التالجو ومشروعات السكة الحديد الجديدة، حيث تضمنت الزيارة رحلة بالقطار الكهربائى الخفيف، وقام خلالها المهندس المختص بشرح أهمية المشروع وتوضيح ألفرق بين أربع وسائل للنقل السككى بالجر الكهربائى وهى: المترو -القطار الكهربائى الخفيف-المونوريل- القطار السريع، واستغرقت الرحلة بالقطار حوإلى 45 دقيقة للوصول إلى محطة عدلى منصور المركزية التبادلية والتى تعد مجمع نقل متكامل الخدمات يضم خمس وسائل نقل مختلفة .

وأشاد الطلاب المشاركين بالمشروعات التى تقدمها الدولة وقيادتها السياسية الحكيمة فى عهد الرئيس عبد ألفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والإنجازات غير المسبوقة .