تنظيم مسابقة التربية الخاصة للفنون المسرحية بالجيزة لإحياء المسرح المدرسى

كتبت – مرام محمد

نظمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، اليوم الثانى لمسابقة التربية الخاصة للفنون المسرحية "تصفيات محافظة الجيزة (نور - السمعى - فكري)"، تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بضرورة تفعيل أنشطة المسرح المدرسى وممارسة الأنشطة وتشجيع الطلاب، وتعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بضرورة الاهتمام بذوى الهمم وإدماجهم بالمجتمع، وذلك تحت رعاية أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، وسمية الخطيب وكيل المديرية.

وشهد اليوم الثانى للمسابقة، تنظيم ثلاثة عروض مسرحية من ثلاث إدارات تعليمية شملت أبو النمرس، والهرم، والحوامدية، تتعلق بطلاب ضعاف السمع بمدارس التربية الخاصة بهذه الإدارات، حيث اشتركت مدرسة منيل شيحة للصم وضعاف السمع التابعة لإدارة أبو النمرس التعليمية بعرض مسرحى باسم (الكنز)، واشتركت مدرسة الأمل السمعية التابعة لإدارة الهرم التعليمية بعرض مسرحى تحت مسمى (لا للإدمان)، كما اشتركت مدرسة التربية السمعية التابعة لإدارة الحوامدية بعرض مسرحى بعنوان (الشجرة)، وذلك بحضور أمل مبروك مدير عام التعليم العام بالمديرية، والدكتورة هالة الروينى مدير إدارة التربية الخاصة بالمديرية.

وتشكلت لجنه التحكيم من الدكتور أشرف شلبى دكتور الإعلام وثقافة الأطفال بكلية الدراسات العليا للطفولة جامعة عين شمس قسم الإعلام وتخصص ذوى الاحتياجات الخاصة، وغادة بسيونى موجه عام المسرح المدرسى بالمديرية، وشرين عبد الحكم موجه أول التربية المسرحية بالمديرية.

وأشرف على كنترول الصوت والإضاءة إسلام عادل، ومحمد إبراهيم، وأحمد أبو رحمة، ومصطفى الجباس، وذلك بحضور جميع مسؤولى التربية الخاصة بتلك الإدارات وكذلك موجهى التربية المسرحية بنفس الإدارات.



عرض مسرحي لطلاب المدارس



عرض مسرحي لطلاب مدارس الجيزة



عرض مسرحي لمدارس الجيزة



مسابقة التربية الخاصة للفنون المسرحية بالجيزة