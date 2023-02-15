تمويل أنشطة ومشروعات خيرية للأسر الأولى بالرعاية بالمنوفية بـ8 ملايين جنيه

المنوفية - محمد فتحى

تلقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية تقريرًا عن جهود مؤسسة مصر الخير فى تنفيذ العديد من الأنشطة والمشروعات الخيرية بأنحاء المحافظة خلال عام 2022 بإجمالى تمويل 8 ملايين و395 ألف جنيه، وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى وبالشراكة مع مختلف الجمعيات والمؤسسات الأهلية المشهرة بالمحافظة.

وقال حازم وفا مدير مكتب مؤسسة مصر الخير إلى أن المؤسسة قامت بتقديم 169 نشاط تكافل بقيمة تزيد عن مليون و147ألف جنيه تنوعت ما بين تيسيرات زواج، مستلزمات منزلية، مساعدات مالية، توصيل مياه الشرب، وأجهزة تعويضية، وأخرى، كما قامت بتنفيذ حملات موسمية خلال شهر رمضان الماضى بإجمالى تمويل أكثر من 2 مليون و814 ألف جنيه شملت توزيع 6800 كرتونة تحيا مصر و4778 شنطة زكاة فطر، و12 كارت ملابس العيد و2640 وجبة جافة و73 كارت سند العيلة، و630 كارت الخير مواد غذائية، و19ألف و500 وجبة إفطار و18 ألف وجبة سحور.

وأضاف بأنه خلال موسم الشتاء، قامت المؤسسة بتوزيع 75 باندل الحفه وبطاطين وكرتونة مواد غذائية، وتنفيذ مطبخ إطعام بإجمالى 5400 وجبة ليصل إجمالى تمويل حملة الشتاء إلى 292 ألف و500 جنيه، وفيما يخص حملة صك الأضحية، فقد أشرفت المؤسسة على عمليات ذبح 68 رأس ماشية بإجمالى توزيع 10 الآف و695 كيلو لحوم على المستحقين وذلك بجملة تمويل 850 ألف جنيه، وفى مجال الأنشطة الصحية، نظمت المؤسسة حملات تبرع بالدم بمركز بركة السبع وتجميع 47 كيس دم.

كما حرصت مؤسسة مصر الخير بالقيام على تنفيذ العديد من الأنشطة المتكاملة بإجمالى تمويل 3 مليون و290 ألف جنيه، ومنها تنفيذ 26 مشروع توليد دخل ممول من البنك الأهلى المصرى بمركز الباجور، وتأهيل وترميم داخلى وخارجى لـ 43 منزل ضمن مشروع تحسين بيئة السكن، وتسليم جهاز غسيل كلوى لمستشفى الشهداء، وكذا توزيع 200 كيلو لحوم على المستحقين بالباجور، وفى برنامج تطوير الجمعيات الأهلية، فقد تم تدريب 140 جمعية أهلية على التغيرات المناخية والجوانب القانونية ومحاضرات للشمول المالى، وجارى تنظيم دورات تدريبية فى مجال الميكنة الزراعية وأنظمة الرى المحورى، وإدارة المزارع والصوب الزراعية والزراعات المحمية.

وثمن محافظ المنوفية أهمية دور المؤسسات والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى فى المشاركة المجتمعية ودورهم البارز فى تقديم المساعدات المختلفة للأسر الأولى بالرعاية والمساهمة فى تخفيف العبء عن كاهل تلك الأسر لتوفير حياة كريمة لهم.