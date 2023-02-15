اليوم السابع
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تعرف على إجراءات اتخذتها "الكهرباء" لتقليل نسبة الفقد بالشبكة

الأربعاء، 15 فبراير 2023 09:00 ص
تعرف على إجراءات اتخذتها "الكهرباء" لتقليل نسبة الفقد بالشبكة شبكة الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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هناك العديد من الإجراءات التى اتخذتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتقليل نسبة الفقد بالشبكة القومية الذى ينتج عنه خسائر مالية تصل ل2 مليار جنيه سنويا لشركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية علاوة على الأضرار بمهمات الشبكة القومية للكهرباء،  وفيما يلي أهم الإجراءات التى اتخذتها الوزارة لتقليل نسبة الفقد بالشبكة :

1- تفعيل حق الضبطية القضائية لـ600 موظف من العاملين بقطاع الكهرباء للتفتيش الدورى على المشتركين وتحرير محاضر ضد المخالفين بشكل منتظم.

2المرور شهريا على مستخدمي العدادات مسبوقة الدفع بواسطة شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء.

3- التنسيق مع القراء التابعين لشركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء لموافة شركات التوزيع بأى بيانات عن المخالفين وتصوير اى تلاعب وإرساله مباشرة.

4تحرير محضر سرقة تيار للمشترك الذى يثبت انه تلاعب فى عداد الكهرباء سواء بغرض تقليل الاستهلاك او التوصيل للغير او للنفس.

5- يتم توقيع غرامة سرقة التيار بهدف التوصيل للنفس "ضعف حساب متوسط الاستهلاك الشهرى وفقًا لسعر أعلى شريحة لمدة 12 شهرًا".

6- يتم توقيع غرامة سرقة التيار الكهربائى بهدف التوصيل للغير "5 أضعاف متوسط الاستهلاك الشهرى وفقًا لسعر أعلى شريحة لمدة عام".

7-نشر الوعى لدى المواطنين بأهمية الابلاغ عن سارقي التيار الكهربائي و الحفاظ على سرية بيانات مقدم البلاغ.

8-تركيب ما يقرب من مليون و 800 ألف عداد كودى للمبانى المخالفة وسارقى التيار الكهربائي.

-تدرس الوزارة حاليا ميكنة تحصيل قيمة "الممارسة" التى يتم تحصيلها بناء على محضر سرقة التيار وذلك لضمان الانتظام في السداد.


الكهرباء

الطاقة المتجددة

العدادات مسبوقة الدفع

سرقات التيار الكهربائي



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