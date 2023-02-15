تضامن الغربية: توزيع 450 لحافًا وبطانية على غير القادرين بـ7 قرى

الغربية محمد طارق

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي في محافظة الغربية، توزيع 450 لحافًا على الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بقرى كوم عبود و قرانشو، وكفر سالم، وكفر الدوار، وحصة آبار مركز بسيون، وقرية أبشواي مركز قطور، وحانوت مركز زفتى فى محافظة الغربية ، وذلك تزامنا مع استمرار الأجواء الشتوية الباردة، تنفيذأ لتوجيهات الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية.

وأكد أحمد حمدى عبدالمتجلى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية، أن توزيع الألحفة جاء لإدخال روح البهجة على الأسر الأولي بالرعاية ، والتخفيف عن كاهلهم، مشددًا على ضرورة التأكد من حالة الأشخاص الذين تم استفادتهمم من البطاطين، وذلك حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، دون مجاملة لأحد، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول على المساعدة .

من جانبه ذكر اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن التوزيع جاء ضمن حملة "ستر ودفا" التى أطلقتها جمعية الأورمان، لرعاية الأسر الأولى بالرعاية تنفيذاً لمبادرة رئيس الجمهورية (حياة كريمة) لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم وليحيوا حياة كريمة.

وأوضح أن التوزيع تم وفق خطة مسحيه تستهدف التواجد فى كل المحافظة، مؤكدا أن المستفيد من هذا هى الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها ان تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام او أن يكون عائل الاسرة مصاب بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه وأسرته ، وأن فرق عمل الأورمان المنتشرة على مستوى قرى ومدن الغربية تقوم برصد الإحتياجات الرئيسية الأكثر إلحاحًا وتاثيرًا على واقع معيشة الأسر الاكثر احتياجا فى النطاقات الجغرافية الفقيرة ووجد ان هذه الاسر تفتقر إلى فرص عمل، وان ظروف معيشة هذه الاسر تمنعها من تلبية احتياجاتها .

والجدير بالذكر أن توزيع ألحفة وبطاطين الشتاء على غير القادرين نشاط خيرى موسمى أطلقته الأورمان قبل عدة سنوات، وتحرص على تنفيذه مع قدوم فصل الشتاء من كل عام، ونجحت من خلاله وحتى الآن في توزيع ملايين الألحفة والبطاطين على غير القادرين .