وبذلك، فإن معدل البطالة للربع الرابع أقل بمقدار 0.3 نقطة عن مستواه في العام السابق ، وأقل بمقدار نقطة واحدة عن مستواه قبل الأزمة الصحية بسبب وباء كورونا (نهاية عام 2019)، وفقا للمعهد الوطني للإحصاء.

وقد توقع المعهد أن "يظل معدل البطالة نحو 7.3% من إجمالي العاملين حتى منتصف عام 2023".

وخلال هذا الربع الرابع من 2022، انخفض معدل البطالة بين الشباب (15-24 سنة) نقطة واحدة ، إلى 16.9%، لكنه استقر بين من تتراوح أعمارهم بين 25 و 49 عاما عند 6.5% ، أي أقل بمقدار 0.3 نقطة عن مستواه في نهاية عام 2021.

