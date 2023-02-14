استقر معدل البطالة تقريبا فى الربع الرابع من عام 2022، عند 7.2 % من إجمالى العاملين فى فرنسا "باستثناء جزيرة مايوت" مقابل 7.3 % فى الربع الثالث من نفس العام، حيث بلغ عدد العاطلين عن العمل وفقا لمعايير مكتب العمل الدولى 2.2 مليون شخص، أى أقل ب45 ألف شخص فى الربع السابق من نفس العام، حسبما ذكر اليوم الثلاثاء المعهد الوطنى للإحصاء الفرنسى.
وبذلك، فإن معدل البطالة للربع الرابع أقل بمقدار 0.3 نقطة عن مستواه في العام السابق ، وأقل بمقدار نقطة واحدة عن مستواه قبل الأزمة الصحية بسبب وباء كورونا (نهاية عام 2019)، وفقا للمعهد الوطني للإحصاء.
وقد توقع المعهد أن "يظل معدل البطالة نحو 7.3% من إجمالي العاملين حتى منتصف عام 2023".
وخلال هذا الربع الرابع من 2022، انخفض معدل البطالة بين الشباب (15-24 سنة) نقطة واحدة ، إلى 16.9%، لكنه استقر بين من تتراوح أعمارهم بين 25 و 49 عاما عند 6.5% ، أي أقل بمقدار 0.3 نقطة عن مستواه في نهاية عام 2021.
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