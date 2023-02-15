تراجع أسعار الذهب 10جنيهات.. وعيار 21 يسجل 1700 جنيه للجرام

كتب إسلام سعيد

شهدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء انخفاضا بحوالي 10جنيهات صباح اليوم، ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجا في سوق الصاغة 1700 جنيه بدون إضافة مصنعية، في حين يسجل السعر العالمي للذهب انخفاضا إلي مستويات 1836 دولار في التعاملات الفورية.



أسعار الذهب اليوم: عيار 18 يسجل 1457 جنيها.

عيار 21 يسجل 1700 جنيه.

عيار 24 يسجل 1943 جنيها.

الجنيه الذهب يسجل 13600 جنيها.

وكشف تقرير فني أن مستثمري الذهب يحاولون توقع الخطوة التالية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، مع وجود مؤشرات قد يحتاج (بنك الاحتياطي الفيدرالي) إلى البقاء متشددا لفترة أطول، ومع ذلك ونتوقع أن يظل الدولار الأضعف في مسار هبوطي لبقية العام، مما يدعم الذهب.

ومن المقرر أن تعلن شركات تعدين الذهب عن هوامش ربح أفضل للربع الرابع حيث من المتوقع أن تتراجع تكاليف الطاقة والعمالة المرتفعة، التي أثرت على صافي الدخل في معظم عام 2022، بحسب جولد بيليون، وقفزت تكاليف الاستدامة الشاملة (AISC)، وهي مقياس صناعي يعكس إجمالي النفقات، بمقدار الثلث في الأرباع الأربعة الماضية في أكبر شركات التعدين Barrick Gold Corp و Newmont Corp، لكنها الآن من المتوقع أن تنخفض، وانخفضت تكاليف إنتاج الذهب قليلا، لذلك من المفترض أن نرى هوامش أفضل في الربع الرابع، ومتوقع تحسن هوامش الربح في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر مقارنة بالربع السابق.

يشار إلي أن الذهب الذي يعتبر أصلًا آمنًا في أوقات عدم اليقين والتضخم وصل إلى 2000 دولار بعد غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير 2022، لكنه انخفض بنسبة 21% في الأشهر الثمانية التالية حيث رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، وهو ما سبب معظم الأضرار في عام 2022، ولكن متوقع توسع الهامش في عام 2023 بسبب ارتفاع أسعار الذهب.