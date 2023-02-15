كتب إسلام سعيد

ننشر آخر تحديث فى أسعار الذهب اليوم الأربعاء 15 فبراير 2023 فى مصر، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجا في سوق الصاغة 1710 جنيها بدون إضافة مصنعية، فى مستهل تعاملات اليوم.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 يسجل 1466 جنيها.

عيار 21 يسجل 1710 جنيها.

عيار 24 يسجل 1954 جنيها.

الجنيه الذهب يسجل 13680 جنيها.

سوق الذهب العالمي

من المقرر أن تعلن شركات تعدين الذهب عن هوامش ربح أفضل للربع الرابع حيث من المتوقع أن تتراجع تكاليف الطاقة والعمالة المرتفعة، التي أثرت على صافي الدخل في معظم عام 2022، بحسب جولد بيليون، وقفزت تكاليف الاستدامة الشاملة (AISC) ، وهي مقياس صناعي يعكس إجمالي النفقات ، بمقدار الثلث في الأرباع الأربعة الماضية في أكبر شركات التعدين Barrick Gold Corp و Newmont Corp، لكنها الآن من المتوقع أن تنخفض، وانخفضت تكاليف إنتاج الذهب قليلا، لذلك من المفترض أن نرى هوامش أفضل في الربع الرابع، ومتوقع تحسن هوامش الربح في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر مقارنة بالربع السابق.

يشار الي أن أن الذهب الذي يعتبر أصلًا آمنًا فى أوقات عدم اليقين والتضخم وصل إلى 2000 دولار بعد غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير 2022 ، لكنه انخفض بنسبة 21% فى الأشهر الثمانية التالية حيث رفع الاحتياطى الفيدرالى أسعار الفائدة، وهو ما سبب معظم الأضرار في عام 2022 ،ولكن متوقع توسع الهامش في عام 2023 بسبب ارتفاع أسعار الذهب.