تحرير 2778 محضرا تموينيا لمخالفات تموينية فى الجيزة بمضبوطات 415 طن سلع

كتبت – مرام محمد

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق الدورى مع مديرية التموين والتجارة الداخلية ومباحث التموين لتكثيف الجهود الرقابية ومتابعة الأسواق لرصد أية مخالفات أو حالات تداول لسلع مجهولة المصدر أو غير صالحة للاستهلاك الأدمى واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها فورًا حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين.

وفى هذا الإطار، تواصل الأجهزة المعنية بالمحافظة جهودها تنفيذًا لتكليفات المحافظ الصادرة فى هذا الشأن، حيث اطلع محافظ الجيزة على جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإشتراك مع مباحث التموين بشأن المحاضر والمخالفات التموينية التى تم ضبطها خلال شهر.

وأوضح المحافظ أن الجهود أسفرت عن تحرير مديرية التموين 2778 محضرا تموينيا بأحياء ومراكز ومدن المحافظة فى مجالات المخابز البلدية ومحطات البنزين والبوتاجاز والبداليين التموينين والأسواق، حيث ضمت المخالفات نقص فى الأوزان وعدم الالتزام بالمواصفات وبيع بأزيد من السعر المقرر أو امتناع عن البيع وحجب السلع، وذاك بإجمالي مضبوطات أكثر من 415 طن سلع ومواد غذائية.

وجاءت أبرز القضايا التموينية التى تم ضبطها، ضبط 25 طن سكر بمصنع تعبئة لتقليده علامة تجارية وتخزينية وحجب البيع بالإضافة الى ضبط منخل دقيق لتخزينه طن ونصف دقيق مجهول المصدر ومنشأة غير مرخصه لتجميع الكراسى بحوزتها 1700 قطعة إكسسوار تجميع مجهولة المصدر، وأخرى لإنتاج مواسير بلاستيك كهرباء بدون ترخيص وغير مطابقه للمواصفات بالإضافة إلى 227 طن دقيق بلدى مدعم وأرز وفول وعدس أعلاف.

وفى حى بولاق الدكرور تم ضبط سيارة محملة بطن ونصف سكر تموينى مدعم وكميات من الزيوت مجهول المصدر بمطاعم.

وفى مركز ومدينة كرداسة تم ضبط مخزن دقيق بدون ترخيص لتخزينه 8 أطنان مجهولة المصدر، و41 طن بذور تقاوى لمحاصيل زراعية بأحد المنشأت الغير مرخصة ومجهولة المصدر، كما تم ضبط 6.5 طن دقيق بلدى مدعم بمخابز داخل مخبزين مخالفين بمدينة الجيزة وأكتوبر قبل إعادة تدويرها بالمخالفة.

وفيما يتعلق بقضايا الغش بمواد البناء تم ضبط شونة لتخزينها كمية قدرها 5.5 طن مواد أسمنتية بدون تواريخ صلاحية و5.5 طن كربونات كالسيوم مستخدمة فى مواد الدهان بمنشأة القناطر إلى جانب ضبط 50 طن سلع غذائية يتم حجب بيعها وتخزينها ودقيق بلدى مدعم.

وفى نطاق أوسيم تم التحفظ على 10 أطنان سكر و7 أطنان أرز 575 كرتونة زيت 11.5 طن دقيق بلدى مدعم داخل مخزن بغرض حجب بيعهم وتخزينهم للتلاعب فى الأسعار.

وفى مراكز العياط والصف تم ضبط 15 طن سكر ودقيق بلدى مدعم داخل منشآت غير مرخصه تقوم بتخزين تلك السلع وتحجب بيعها للجمهور، بالإضافة إلى ضبط 2.2 طن دقيق بلدى مدعم داخل منشآت مخالفه بالعمرانية و385 بطاقة تموينية بأطفيح.