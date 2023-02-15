اليوم السابع
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أكرم القصاص
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بوتين: روسيا تتجاوز الضغوط المفروضة عليها من الخارج بهدوء

الأربعاء، 15 فبراير 2023 07:00 ص
بوتين: روسيا تتجاوز الضغوط المفروضة عليها من الخارج بهدوء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
وكالات

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أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا تتجاوز بهدوء الضغوط المستمرة من الخارج المتمثلة بالعقوبات.
 
وقال بوتين في اجتماع للقضاة: "في الوقت الراهن نعيش تحت ضغط مستمر من الخارج، وأنا أعني كل هذه العقوبات التي لا نهاية لها، وكما نشاهد جميعنا، نحن نتجاوز هذه العقوبات بهدوء، والرد على هذه الإجراءات غير الودية ومحاولات تدمير اقتصادنا قد يكمن فقط توسيع الحريات والحماية من جانب أجهزة حماية القانون بشكل عام والقضاء بشكل خاص".
 
وأكد بوتين، مرارا، أن سياسة الغرب في محاولة احتواء وإضعاف روسيا، استراتيجية طويلة الأمد، مشيرا إلى أن العقوبات الغربية ضد موسكو أضرت بالاقتصاد الغربي قبل الاقتصاد الروسي.
 

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