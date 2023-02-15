بدأت بـ"ممكن نتعرف" وانتهت بـ1.3 مليار دولار.. تقرير أمريكي يرصد حصيلة "نصابين المواعدة"

كتبت: نهال أبو السعود

كشف تقرير أمريكي رسمي أرقاما صادمة عن جرائم النصب التي تتم عبر تطبيقات المواعدة وعبر مواقع التواصل الاجتماعي ، والتي يسقط خلالها الضحايا عبر وهم العلاقات العاطفية عبر الوسائط الإلكترونية، حيث رصد وفق إحصاءات أن حصيلة ما تم سرقته من خلال تلك الجرائم يفوق حاجز الـ1.3 مليار دولار، تم الاستيلاء عليها من 70 ألف ضحية علي مدار عام 2022.

التقرير الذى أصدرته لجنة التجارة الفيدرالية، ونشرت تفاصيله شبكة اية بي سي ، قال إن المحتالون غالباً ما ينشئون حسابات مزيفة عبر الإنترنت لكسب ثقة الضحايا وعاطفتهم ثم ينخرطون في علاقة طويلة تنتهي بالسرقته أو التلاعب.

في الشهر الماضي ، ألقي القبض على امرأة من فلوريدا بتهمة التخطيط لعملية احتيال عاطفية استمرت لسنوات حيث احتالت على ناجٍ من الهولوكوست يبلغ من العمر 87 عامًا وسرقت منه 2.8 مليون دولار على مدار اربع سنوات.

يستخدم "محتالو الرومانسية" كما وصفهم تقرير شبكة اية بي سي الأمريكية تطبيقات المواعدة لاستهداف الأشخاص ، ولكن من المرجح أن يرسلوا رسائل خاصة إلى الأشخاص لإقامة علاقة ، في العام الماضي ، سرق المحتالون الرومانسيون عشرات الآلاف من الضحايا بمتوسط يبلغ 4400 دولار لكل منهم، على حد قول لجنة التجارة الفيدرالية.

وقال ما يقرب من 40% من الأشخاص الذين خسروا أموالهم في عام 2022 إن المحتالين تواصلوا معهم على وسائل التواصل الاجتماعي ، بينما قال 19% إن الأمر بدأ على تطبيق أو موقع إلكترونى، وفقًا للجنة التجارة الفيدرالية التي لاحظت أن تطبيقات المراسلة الشائعة مثل واتس اب وتليجرام تم استخدامها لمواصلة المحادثات.

وفقًا لتقرير لجنة التجارة الفيدرالية ، غالبًا ما يستخدم المحتالون الرومانسيون أكاذيب محددة لخداع الناس، ما يقرب من 24 % من المحتالين الرومانسيين يخبرون الضحايا المحتملين أنهم أو أحد أفراد أسرتهم "مريض أو مصاب أو في السجن" ؛ 18% عرض لتعليم كيفية الاستثمار و 12% يستخدمون الأكاذيب المحيطة بالزواج ، وفقًا للجنة التجارة الفيدرالية.

وقالت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) إن 24% من الأشخاص أبلغوا في العام الماضي عن دفعهم للمحتالين باستخدام بطاقات الهدايا ، و 19% دفعوا بالعملات المشفرة ، و 14% دفعوا باستخدام التحويل البنكي أو الدفع.

وتندرج أكثر من 60% من الخسائر المبلغ عنها من التحويلات البنكية والمدفوعات بالعملات المشفرة، وتشكل الأخيرة أكبر مبلغ تم الإبلاغ عنه بالدولار في عام 2022 ، وفقًا للجنة التجارة الفيدرالية.