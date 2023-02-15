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"اليوم السابع" داخل أحدث مركز تحكم كهرباء بشرم الشيخ.. صور

الأربعاء، 15 فبراير 2023 11:12 ص
"اليوم السابع" داخل أحدث مركز تحكم كهرباء بشرم الشيخ.. صور "اليوم السابع" داخل احدث مركز تحكم كهرباء بشرم الشيخ
كتبت رحمة رمضان

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رصدت عدسة اليوم السابع من خلال جولة داخل أحدث مركز تحكم كهرباء آلي بمدينة شرم الشيخ التابعة لشركة القناة لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس سامى أبو وردة، الذى يتمتع بأحدث المواصفات العالمية فى مجال التحكم الذكى للكهرباء، بتكلفة بلغت 700 مليون جنيه.
 
كشف المهندس محمد سلامة مدير عام التشغيل بهندسة كهرباء شرم الشيخ، أن المهندس سامي أبو وردة يتابع بنفسه أعمال الانتهاء من إنشاء مركز التحكم الآلى لشبكات الجهد المتوسط والمنخفض بمدينة شرم الشيخ  بتكلفة  700 مليون جنيه ، كاشفا أن المركز أنشئ على أحدث المواصفات العالمية.
 
وأشار "سلامة" إلى أن التحكم الآلى بشرم الشيخ يمكنه تحديد مكان أعطال المتوسط والمنخفض، وعمل المناورات بدون انتظار بلاغ من المشترك، وهو ما يساهم فى تقليل زمن ومدة إصلاح الأعطال، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى لمتابعة التحكم الخاص بمدينة شرم الشيخ.
 
 
أوضح سلامة فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع" أنه تم إنشاء مركز خدمة العملاء بمدينة شرم الشيخ، ويشمل مركز خدمة لذوي الهمم بأحدث الوسائل لإنهاء مصالحهم بسهولة، ومركز خدمة المستثمرين، بالإضافة إلى صالة خدمة عملاء للجمهور وبه 14 شباك أمامي وخلفي يقدم خدمة مميزة للمواطنين، ومركز للمنطقة الذكية حيث ينهى المواطن الخدمات دون الاحتياج إلى تدخل بشري.
 
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الكهرباء

الطاقة المتجددة

شمال سيناء

جنوب سيناء

وزارة الكهرباء

سامى ابو وردة



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