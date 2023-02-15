ونقلت قناة "اليمن الفضائية"، عن مصادر حقوقية، قولها، اليوم الأربعاء، إن لغماً حوثيا انفجر فى مجموعة من الأطفال بمديرية حيس، جنوب الحديدة، ما أسفر عن مقتل طفلين وإصابة ثالث، وأن الحادث وقع أثناء لعب الأطفال كرة القدم في ملعب ترابي شرق مدرسة القعقاع.

وأشارت إلى أن الحادث الآخر وقع إثر انفجار لغم حوثى أدى لمقتل طفل وإصابة اثنين آخرين فى مدينة الدريهمى، موضحة أن جماعة الحوثي، في اليمن هى الطرف الوحيد فى كافة أطراف الحرب الذى يزرع الألغام والعبوات الناسفة بمختلف أنواعها وأحجامها حتى الفردية المحرمة دولياً.

وأوضحت أن جماعة الحوثى زرعت أكثر من مليوني لغم خلال السنوات الماضية، أدت إلى مقتل وإصابة ما يزيد عن 20 ألف مدني.

يُشار إلى أنه منذ مطلع العام الجاري قُتل وأصيب نحو 60 مدنياً في محافظة الحديدة جراء الألغام الحوثية ومتفجرات مخلفات الحرب.