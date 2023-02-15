وأشار المقال، الذي كتبته الصحفية جينيفر رانكين، إلى مناشدة ستولتنبرج، أعضاء الحلف بالمسارعة في توفير الذخيرة اللازمة لأوكرانيا تحسبا لما وصفه بهجمات روسية وشيكة في غضون الأسابيع القليلة المقبلة.

وأوضح أمين عام الناتو، كما تشير الكاتبة، أنه لا يرى أية بارقة أمل تلوح في الأفق على نية الرئيس بوتين للتوصل لتسوية سلمية للصراع الدامي الذي تدور رحاه في الوقت الحالي في أوكرانيا في إطار العملية العسكرية الخاصة التي تدنو من بداية عامها الثاني خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف أمين عام الناتو أن هناك مؤشرات أن الجانب الروسي يتأهب في الوقت الحالي لمزيد من المعارك والهجمات، مشيرا إلى أن فكرة إمداد أوكرانيا بطائرات مقاتلة مازالت مطروحة ولكنها ليست بالأمر العاجل في الوقت الراهن.

وأكد ستولتنبرج أن الأمر الذي يحظى بالأولوية القصوى الآن هو ضمان التزام الدول المانحة بالوفاء بتعهداتها لأوكرانيا فيما يخص المساعدات العسكرية ولاسيما الدبابات المدرعة والذخيرة، بالإضافة إلى تدريب القوات الأوكرانية على استخدام الأسلحة الحديثة التي تصل إليها من الدول الغربية.

ويلقي المقال، الضوء على تصريحات وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين، خلال اجتماعات بروكسل، والتي عبر فيها عن اعتقاده أنه يجب توفير كل الدعم اللازم لأوكرانيا في تلك المرحلة الحاسمة من الصراع من خلال توفير كل ما تحتاجه القوات الأوكرانية من أسلحة وعتاد وخدمات لوجيستية.

وأشار أوستين إلى أن الكرملين يراهن على نفاد صبر الدول الحليفة لأوكرانيا، ولكن بعد مرور قرابة العام على بداية الحرب فقد أصبح من الواضح مدى تماسك الدول الغربية في مواجهة روسيا، معبرا عن اعتقاده أن وحدة صف الدول الغربية سوف تسهم بشكل فعال في تعزيز موقف أوكرانيا في ساحة القتال خلال الأساببع القليلة المقبلة الحاسمة.

وأوضحت الكاتبة أن القوات الأوكرانية تستهلك ما يقرب من 6,000-7,000 قذيفة يوميا وهو ما يوازي ثلث المقذوفات التي تستخدمها القوات الروسية، مشيرة إلى أن دول الناتو كانت تقدم لأوكرانيا منذ بداية الحرب ذخائر من مخازن الذخيرة لديها إلا أن ذلك المخزون بدأ ينفد وهو ما يمثل عبئا على مصانع الذخيرة في دول الناتو.

وتلفت الكاتبة في ختام المقال إلى أن بيانات حلف الناتو تشير إلى أن توفير الذخائر اللازمة لأوكرانيا ليس بالأمر السهل وأنه سوف يستغرق وقتا طويلا يتراوح ما بين 12-28 شهرا وهو ما يعني أن الذخائر التي سوف يتم تصنيعها في الوقت الحالي لن تحصل أوكرانيا عليها قبل عام 2025.



