النائب العام يستقبل سفير أستراليا بالقاهرة لبحث آليات التعاون بين البلدين

كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

وجاءَ اللقاءُ على إِثرِ تلقّي النيابةِ العامةِ المصريةِ دعوةً لعقدِهِ من السفارةِ الأستراليةِ بالقاهرةِ، وتضمّنَ اللقاءُ مباحثاتٍ حولَ آلياتِ التعاونِ القضائيِّ المتبادلِ بينَ البلديْنِ، بشأنِ القضايا التي يكونُ مِن بينِ أطرافِها مواطنونَ أستراليونَ، وسُبلِ تعزيزِ تبادلِ المساعداتِ القضائيةِ وَفقًا لما تنظمُهُ القوانينُ واللوائحُ، وتأكيدِ توطيدِ التواصلِ بينَ السفارةِ وإدارةِ التعاونِ الدوليِّ بمكتبِ النائبِ العامِّ المصريِّ، في ظلِّ تدعيمِ التعاونِ القضائيِّ بينَ الدولتيْنِ.

واختتمَ النائبُ العامُّ اللقاءَ بتأكيدِ حرصِ النيابةِ العامةِ المصريةِ على التعاونِ القضائيِّ المثمرِ بين الجهاتِ المختصةِ بالدولتينِ، وتقديرِها لدورِ السفارةِ الأستراليةِ في الحفاظِ على مصالحِ رعاياها القضائيةِ بجمهوريةِ مصرَ العربيةِ.