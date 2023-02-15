اليوم السابع
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النائب العام يستقبل سفير أستراليا بالقاهرة لبحث آليات التعاون بين البلدين

الأربعاء، 15 فبراير 2023 04:45 م
النائب العام يستقبل سفير أستراليا بالقاهرة لبحث آليات التعاون بين البلدين النائب العام وسفير أستراليا
كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

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استقبلَ اليومَ الأربعاءَ المستشارُ حماده الصاوي النائبُ العامُّ، أسفيرَ دولةِ أستراليا لدى جمهوريةِ مصرَ العربيةِ كسل وابهورست بمقرِّ مكتبِ النائبِ العامِّ بالقاهرةِ، وذلكَ بعدَ تولّي السفيرُ مهامَّ منصبِهِ مؤخرًا.
 
 
وجاءَ اللقاءُ على إِثرِ تلقّي النيابةِ العامةِ المصريةِ دعوةً لعقدِهِ من السفارةِ الأستراليةِ بالقاهرةِ، وتضمّنَ اللقاءُ مباحثاتٍ حولَ آلياتِ التعاونِ القضائيِّ المتبادلِ بينَ البلديْنِ، بشأنِ القضايا التي يكونُ مِن بينِ أطرافِها مواطنونَ أستراليونَ، وسُبلِ تعزيزِ تبادلِ المساعداتِ القضائيةِ وَفقًا لما تنظمُهُ القوانينُ واللوائحُ، وتأكيدِ توطيدِ التواصلِ بينَ السفارةِ وإدارةِ التعاونِ الدوليِّ بمكتبِ النائبِ العامِّ المصريِّ، في ظلِّ تدعيمِ التعاونِ القضائيِّ بينَ الدولتيْنِ. 
 
 
واختتمَ النائبُ العامُّ اللقاءَ بتأكيدِ حرصِ النيابةِ العامةِ المصريةِ على التعاونِ القضائيِّ المثمرِ بين الجهاتِ المختصةِ بالدولتينِ، وتقديرِها لدورِ السفارةِ الأستراليةِ في الحفاظِ على مصالحِ رعاياها القضائيةِ بجمهوريةِ مصرَ العربيةِ.

سفير أستراليا

النائب العام

التعاون القضائى

استراليا



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