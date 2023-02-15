اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 15 فبراير 2023 07:02 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

الكويت تؤكد تضامنها مع المتضررين من الزلزال في سوريا وتركيا

الأربعاء، 15 فبراير 2023 06:00 ص
الكويت تؤكد تضامنها مع المتضررين من الزلزال في سوريا وتركيا الكويت - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعربت المهندسة مي البغلي وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة الكويتية عن تضامن دولة الكويت ومواساتها لتركيا وسوريا وشعبيهما إثر الزلزال المدمر.


وقالت البغلي - لدى وصولها إلى مدينة غازي عنتاب جنوبي تركيا الثلاثاء وفقا لوكالة الأنباء الكويتية "إنها تنقل رسالة بأن الكويت تقف بقيادتها وحكومتها وشعبها إلى جانب الاشقاء في تركيا وسوريا المتضررين من الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين الاسبوع الماضي"، معربة عن التعازي لأسر الضحايا والتمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.


وأكدت أن الكويت تتابع من كثب مجريات الأحداث المؤسفة، مضيفة أن زيارتها تهدف إلى الاطلاع على سير العمليات الإغاثية تزامنا مع حملة "الكويت بجانبكم" التي انطلقت تنفيذا لتوجيهات أمير الكويت وأنه تم تكليف وزارة الشؤون الاجتماعية بالإشراف على إطلاق الحملة الإغاثية التي لاقت رغم قصر مدتها ناجحا كبيرا من حيث التبرعات المادية والعينية.


 


زلزال تركيا

زلزال سوريا

زلزال يضرب تركيا

عاجل زلزال الآن

زلزال إسطنبول

زلزال سوريا الآن

هل حدث زلزال منذ قليل

زلزال تركيا 1992

زلزال تركيا 1999

زلزال اليوم

زلزال اليوم صباحا

زلزال تركيا 2023

سبب زلزال اليوم

مدة الزلزال اليوم

درجة الزلزال اليوم

زلزال يضرب مصر منذ دقائق

زلزال اليوم صباحا في مصر

هل يوجد زلزال اليوم

هل حدث زلزال اليوم في القاهرة

زلزال الإسكندرية اليوم

تعريف الزلزال

دعاء الزلزال

أسباب الزلزال

زلزال قبل قليل

خصائص الزلزال

توقيت الزلزال



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة