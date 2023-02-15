الكرملين: بوتين يتلقى معلومات حول مسار العملية العسكرية لحظة بلحظة

وكالات

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يتلقى معلومات حول مسار العملية العسكرية الخاصة من الجيش لحظة بلحظة.



وأضاف بيسكوف في تصريحات للصحفيين، عندما سُئل عما إذا كان قد تم تقديم تقرير عن الوضع بشأن مدينة أوجلدار إلى بوتين، "بالطبع، يتلقى القائد الأعلى للقوات المسلحة جميع المعلومات من الجيش بشكل مستمر ومنتظم وفي الوقت الفعلي"، حسبما ذكرت وكالة أنباء تاس الروسية.



وكان بان جاجين مستشار زعيم جمهورية دونيتسك الشعبية، قد قال في وقت سابق، إن القوات المسلحة الأوكرانية أطلقت النار على مجموعة من العاملين في المجال الطبي، والذين كانوا يقومون بإجلاء الجرحى من أوجليدار.



وقال بيسكوف، ردا على سؤال عما إذا سيكون هناك أي رد فعل من روسيا، ولا سيما، "تعلمون، بشكل عام، أن دبلوماسيينا يتابعون باستمرار مسارا لجذب انتباه أعضاء المنظمات الدولية إلى كل انتهاك للقوانين الدولية من قبل النظام الأوكراني والجيش الأوكراني".



وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير من العام الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.



وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.