التنمية المحلية توضح تداعيات حالة الطقس بالمحافظات.. تعطل الدراسة بالإسكندرية أبرزها

كتب على عبد الرحمن

تلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، صباح اليوم، تقريراً من غرفة العمليات المركزية بالوزارة بشأن الإجراءات التى تقوم بها محافظات مطروح وكفر الشيخ والإسكندرية والدقهلية وشمال سيناء وبورسعيد للتعامل مع الأمطار التى تعرضت لها مشيراً إلى إصدار محافظ الإسكندرية قرار بتعطيل الدراسة اليوم الأربعاء 15/2/2023 نظراً لسوء الأحوال الجوية التى تشهدها المحافظة.

كما تم منح العاملين المعينين ضمن نسبة الـ5%، والموظفة التى ترعى طفل يقل عن 12 عاماً إجازة استثنائية، فيما تعرضت الإسكندرية لسقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة على أحياء "الجمرك – وسط – شرق- منتزه أول – منتزه ثان"، وتوقفت وأسفرت عن تجمعات بمدينة برج العرب في "الكيلو 57 للطريق الساحلى الحارة البطيئة وقرية بهيح وامام كارفورالعروبة اتجاه البرج"، وتم الإنتهاء من رفع تراكمات الطريق الساحلى ولا توجد إعاقة مرورية ويجرى العمل على رفع باقى التجمعات.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، بأن تكون المحافظات على أهبة الاستعداد فى التعامل مع موجة الطقس السيئ التى تشهدها البلاد وانتشار الفرق الخاصة والمعدات للتدخل الفورى حال سقوط الأمطار والسيول.

وأوضح التقرير سقوط أمطار متوسطة على محافظات بورسعيد ومطروح فى مدن "مرسى مطروح والعلمين والنجيلة والحمام والسلوم وبرانى)، بينما سقطت أمطار خفيفة إلى متوسطة فى محافظات شمال سيناء، وكفر الشيخ، والدقهلية فى مراكز (شربين ومنية النصر ودكرنس وأجا وبنى عبيد "، موضحاً انتهاء المحافظات من رفع كافة تجمعات المياه بالشوارع الرئيسية وجارى العمل بالشوارع الداخلية والحالة العامة مستقرة مع وجود نشاط للرياح، ولم يتم رصد أى معوقات بالطرق أو المرافق العامة.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن غرفة عمليات الوزارة تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع غرفة عمليات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وغرف عمليات المحافظات وذلك للتعامل مع أى أزمة طارئة، واستقبال كافة شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار ومتابعة درجة استعداد المحافظات لسوء الحالة الجوية التى تشهدها البلاد، مشدداً على التأكد من انتشار الشفاطات بالمحاور الرئيسية والفرعية بالمحافظات لضمان التعامل مع المستجدات أول بأول ولتذليل أى معوقات تحول دون الإسراع بشفط تجمعات مياه الأمطار، وسرعة عودة الأمور لطبيعتها.