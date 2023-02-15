هطول أمطار غزيرة على الإسكندرية وانخفاض درجات الحرارة.. صور

الإسكندرية جاكلين منير

شهدت محافظة الإسكندرية هطول أمطار غزيرة منذ فجر اليوم على مناطق متفرقة، وذلك فى ظل ما تشهده الإسكندرية من موجة من الطقس السئ، يصاحبها انخفاض فى درجات الحرارة.

وأعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة اليوم الأربعاء بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية "طلاب ومعلمون" بنطاق المحافظة، وذلك نظرًا لسوء الأحوال الجوية.

وأصدر المحافظ تعليماته بمنح العاملين المعينين ضمن نسبة 5 ٪ وكذلك الموظفة التي ترعى طفلاً يقل عمره عن اثني عشرة سنة ميلادية إجازة استثنائية

ويستثنى من ذلك، القيادات، وأطقم العمل والنوباتجيات، وفق الاحتياجات التى يحددها مديروا المديريات المختلفة.

ويأتي ذلك فى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لإتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاطا علي سلامة المواطنين.

وأكد محافظ الإسكندرية، على استمرار رفع درجة الاستعداد والطواريء في جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، وتكثيف التواجد الميداني على مدار الساعة لمتابعة تداعيات موجة الطقس السيئ ورصد أي حالات طارئة للتعامل الفوري تجنبًا لحدوث أي مشكلات نتيجة لسقوط الأمطار.

كما أصدر المحافظ تكليفاته لرؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالتواجد على أرض الواقع لمتابعة تداعيات النوة الحالية للتعامل الفوري والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

وكان اللواء محمد الشريف قد أكد على استمرار رفع درجة الاستعداد والطواريء القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة علي مستوي الأحياء، للتعامل مع تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأصدر المحافظ تكليفاته لرؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بتكثيف التواجد الميداني على مدار الساعة بالشوارع لمتابعة تداعيات موجة الطقس السيئ، ورصد أي حالات طارئة للتعامل الفوري تجنباً لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع المدينة.

وأوضح أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوي المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.



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