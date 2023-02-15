التضامن تبدأ اليوم صرف مساعدات "تكافل وكرامة" للأسر المستفيدة عن شهر فبراير

كتب مدحت وهبة

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي اليوم الأربعاء صرف المساعدات النقدية، ضمن برنامج "تكافل وكرامة" للأسر المستفيدة عن شهر فبراير الحالى، وهما الأسر الأولى بالرعاية وكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

وقامت وزارة التضامن بتسليم الأسر كارت ميزة لصرف الدعم النقدي شهريا، وفقا لحالة كل أسرة بعد زيادة التمويل الخاص ببرنامج "تكافل وكرامة" إلى 25 مليار جنيه حاليا، وذلك بالتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموى، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدخول مليون أسرة جديدة من الأولى بالرعاية وكبار السن ومن ذوى الإعاقة ضمن برنامج تكافل وكرامة.

وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعى بقيادة الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن، برنامج "تكافل وكرامة" بهدف تقديم المساعدات النقدية للأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا، وذلك عن طريق الاستهداف الموضوعى للأسر التى لديها مؤشرات اقتصادية واجتماعية منخفضة تحول دون إشباع احتياجاتها الأساسية وكفالة حقوق أطفالها الصحية والتعليمية، بالإضافة إلى مد شبكة الحماية لتشمل الفئات التى ليس لديها القدرة على العمل والإنتاج مثل كبار السن 65 سنة فأكثر أو من هم لديهم عجز كلى أو إعاقة.

وكشف تقرير لوزارة التضامن الاجتماعي حرص الوزارة على صرف الدعم النقدي للأسر الأولى بالرعاية وأن برامج الدعم النقدى تعتمد على نظام التسجيل الموحد وأن مراجعة دقيقة لكافة البيانات، للتأكد من كافة الخدمات المقدمة للمواطن، سواء تأمين صحي أو اجتماعي، أو امتلاك المواطن لبعض الممتلكات، كما يتم التنسيق بين جميع الوزارات ودعم الفرص المتكافئة في التعليم والصحة، كما أن برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" يضع التعليم والصحة شرطين أساسيين لحصول الأسرة على الدعم، حيث يتم تقديم الدعم لطفلين فقط في الأسرة من أجل العمل على تشجيع سياسات تنظيم الأسرة، بالإضافة إلى وضع شرط آخر يتعلق بعدم زواج الفتيات مبكرًا قبل سن الـ18عامًا.