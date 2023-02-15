البترول: لدينا 27 اتفاقية للبحث عن البترول والغاز فى مصر

رامى محيى الدين

قال المهندس حمدى عبد العزي المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول والثروة المعدنية: إن البحث عن البترول والغاز جاء لزيادة الاحتياطات، عن طريق إبرام اتفاقيات جديدة مع شركات للبحث والاستكشاف عن البترول والغاز في مناطق مصر المختلفة.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج اليوم المذاع على قناة دى إم سى: أهم وسيلة لتحقيق هذا الهدف هو طرح مزايدات عالمية وتوقيع اتفاقيات جديدة وموافقة مجلس النواب على 7 اتفاقيات بترولية جديدة ولدينا 27 اتفاقية سيتم عرضها للبحث عن البترول والغاز في مناطق مصر المختلفة.

وأشار إلى إن هذه الاتفاقيات التابعة لهيئة البترول وشركة جنوب الوادى وغيرها أسفرت عن اتفاقيات بترولية التي تصدر بقانون يتم فيها تحديد فترات البحث والاستثمارات التي سيتم تنفيذها خلال فترات البحث، ونحن نعمل كوزارة بترول باستمرار في هذا الإطار لعقد اتفاقيات مع شركات عالمية، وهناك شركات حققت نجاحات كبيرة، كما أن هناك شركات جديدة دخلت لتلبية احتياجات السوق المحلى وتصدير الفائض.