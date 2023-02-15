وقالت صحفية "الشروق" التونسية تحت عنوان "نجلاء بودن تلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي"، إن اللقاء شهد استعراض سبل دفع العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، وقد أكد الجانبان عمق الروابط التي تجمع بين البلدين والحرص على الارتقاء بالتعاون المشترك في مختلف المجالات وذلك لمصلحة الشعبين الشقيقين، مع تشديد الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الصدد على دعم مصر لجهود التنمية والإصلاح بتونس تحت قيادة الرئيس قيس سعيد، فضلا عن الاستعداد الكامل لنقل التجربة المصرية في تنفيذ المشروعات التنموية والإصلاحات الاقتصادية والإدارية إلى الأشقاء في تونس، كما تم التشاور بشأن أبرز القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم التوافق على تكثيف التنسيق والمتابعة بين الجانبين في هذا الصدد خلال الفترة المقبلة.

من جهته، ركز التليفزيون التونسي على لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيسة الحكومة التونسية، وأشار تحت عنوان " القمة العالمية للحكومات بدبي: عبد الفتاح السيسي يؤكد في لقائه ببودن دعمه لجهود الإصلاح في تونس"، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، التقى نجلاء بودن رمضان، في ثاني أيام القمة العالمية للحكومات التي تحتضنها دبي بالإمارات العربية المتحدة، منوها بتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي دعم مصر لكل جهود التنمية والإصلاح بتونس، تحت قيادة الرئيس قيس سعيد، فضلاً عن الاستعداد الكامل لنقل التجربة المصرية في تنفيذ المشروعات التنموية والإصلاحات الاقتصادية والإدارية إلى الأشقاء في تونس.

بدورها، نقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء "وات" اللقاء الذي جمع بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة الحكومة التونسية، وذكرت تحت عنوان "القمة العالمية للحكومات بدبي: عبد الفتاح السيسي يؤكد في لقائه ببودن دعمه لجهود الاصلاح في تونس"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان في ثاني أيام القمة العالمية للحكومات التي تحتضنها دبي بالإمارات العربية المتحدة، مبرزة تأكيد الجانبين عمق الروابط التي تجمع بين البلدين والحرص على الارتقاء بالتعاون المشترك في مختلف المجالات، وذلك لمصلحة الشعبين الشقيقين، مع تشديد الرئيس - في هذا الصدد - على دعم مصر لكل جهود التنمية والإصلاح بتونس تحت قيادة الرئيس قيس سعيد، فضلاً عن الاستعداد الكامل لنقل التجربة المصرية في تنفيذ المشروعات التنموية والإصلاحات الاقتصادية والإدارية إلى الأشقاء في تونس.

كما تناولت صحيفة "الصباح" التونسية اللقاء، وكتبت تحت عنوان "القمة العالمية للحكومات بدبي..السيسي يؤكد في لقائه ببودن دعمه لجهود الإصلاح في تونس"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد دعم مصر لكل جهود التنمية والإصلاح بتونس، تحت قيادة الرئيس قيس سعيد، فضلاً عن الاستعداد الكامل لنقل التجربة المصرية في تنفيذ المشروعات التنموية والإصلاحات الاقتصادية والإدارية إلى الأشقاء في تونس، منوهة بأن اللقاء استعرض سبل دفع العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، وقد أكد الجانبان عمق الروابط التي تجمع بين البلدين والحرص على الارتقاء بالتعاون المشترك في مختلف المجالات، وذلك لمصلحة الشعبين الشقيقين، مع تشديد الرئيس - في هذا الصدد - على دعم مصر لكل جهود التنمية والإصلاح بتونس تحت قيادة الرئيس قيس سعيد، فضلاً عن الاستعداد الكامل لنقل التجربة المصرية في تنفيذ المشروعات التنموية والإصلاحات الاقتصادية والإدارية إلى الأشقاء في تونس.

وأضافت أنه جرى التشاور بشأن أبرز القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم التوافق على تكثيف التنسيق والمتابعة بين الجانبين في هذا الصدد خلال الفترة المقبلة.