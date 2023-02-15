اليوم السابع
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الأربعاء، 15 فبراير 2023 05:38 م
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"إيجبس 2023" يكرم الفائزات بجوائز التميز فى المساواة بمجال الطاقة

الأربعاء، 15 فبراير 2023 05:21 م
"إيجبس 2023" يكرم الفائزات بجوائز التميز فى المساواة بمجال الطاقة خلال التكريم
كتبت -مروة الغول

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شهد ختام النسخة السادسة من مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول «إيجبس 2023» اليوم، الأربعاء، والمنعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، حفلاً لتوزيع جوائز التميز في المساواة بمجال الطاقة.
 
خلال التكريم (5)
 
وقام المهندس طارق الملا وزيرالبترول والثروة المعدنية بتكريم الفائزات المميزات في مجال المساواة في صناعة الطاقة، من بين المرشحات من موظفي شركات النفط والغاز وقطاع الطاقة الوطني والدولي ومقدمي التكنولوجيا ممن لديهن مساهمات بشكل استثنائي في صناعة الطاقة عالميًا، ولديهن مهارات قيادية ملحوظة، وحققن نجاحًا مستمرًا على الصعيد الشخصي والمهني، مع مساهمتهن الملحوظة في تعظيم قدراتهن في العمل وتطوير بيئة العمل.
 
خلال التكريم (4)
 
وقد كرم الوزير 6 سيدات وهن: شهيرة عثمان مدير قناة ورش العمل الإقليمية ذات العلامات التجارية ، وأمنية بخيت مدير عام الاستثمار والتخطيط المالي ، وذلك بجائزة المرأة القيادية، كما تم تكريم مروة مغربي مهندس عمليات بشركة إنبي ، ومريم شريف طالبة في  جامعة امبريال لندن، ضمن فئة جائزة نجم العام ، وفازت بجائزة الجيل القادم المهندسة لميس سلطان شركة بريتيش بتروليوم، ، كما تم تكريم المهندسة مايرين أمير شركة بريتيش بتروليوم.
 
خلال التكريم (3)

البترول الغاز

ايجبس

وزير البترول



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