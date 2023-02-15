إصابة 4 أشخاص صدمتهم سيارة ملاكى بالطريق الزراعى فى بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أصيب 4 أشخاص، منذ قليل، بإصابات متنوعة، إثر اصطدام سيارة ملاكى بهم بالطريق الزراعى امام عزبة اسلام التابعة لقرية اهناسيا الخضراء فى مركز بنى سويف، وجرى نقلهم إلى المستشفى التخصصى لتلقى العلاج والإسعافات الأولية.

تلقى اللواء أسامة حلمى مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف ، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ باصطدام سيارة ملاكى بعدد من المواطنين امام عزبة اسلام التابعة لقرية اهناسيا الخضراء بمركز بنى سويف.

ودفع مرفق اسعاف بنى سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير المرفق بـ3 سيارات اسعاف إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل 4 مصابين إلى مستشفى بنى سويف التخصصى لتلقى العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.

واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصى:" أحمد. ق. س" 40 سنة، مصاب اشتباه كسر بالعمود الفقرى، مقيم عزبة اسلام بقرية اهناسيا الخضراء، ونجله "اسلام. أ. ق" طفل، 7 سنوات، مصاب سحجات وكدمات، و" رفعت. س. ي" 42 سنة، مقيم حى مقبل مدينة بنى سويف، مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج وسحجات وكدمات بالجسم، و"رضا. م. ح" 63 سنة، مقيم حى مقبل مدينة بنى سويف، مصاب سحجات وكدمات بالذراع الأيمن.