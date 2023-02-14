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إصابة 4 أفراد من أسرة واحدة باختناق إثر تسريب غاز ببنى سويف

الثلاثاء، 14 فبراير 2023 09:13 م
إصابة 4 أفراد من أسرة واحدة باختناق إثر تسريب غاز ببنى سويف إسعاف - أرشيفية
بنى سويف - هانى فتحى

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أصيبت 4 من أسرة واحدة بإحدى مناطق مدينة بني سويف بحالة اختناق على إثر ادعاء تسريب غاز داخل شقتهم، ونقلتهم سيارتا إسعاف إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقى العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.
 
تلقى اللواء أسامة حلمي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا بورود بلاغ من شرطة النجدة، يفيد بإصابة 4 من أسرة واحدة بحي الروضة بمدينة بني سويف، بحالة اختناق ونقلتهم سيارتا إسعاف إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.
 
ودفع مرفق إسعاف بني سويف بسيارتى إسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابات الأربعة إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.
 
واستقبل مستشفى بنى سويف الجامعى كلا من: "عزة . ح . ت" 48 سنة، مقيمة شارع الروضة، مصابة بحالة اختناق، و"منار . ه . ح" 20 سنة مقيمة شارع الروضة، مصابة بحالة إختناق، و"رانيا. ه . ح" 18 سنة، مقيمة شارع الروضة، مصابة بحالة اختناق، و"منة . ه . ح" 14 سنة، مقيمة شارع الروضة، مصابة بحالة اختناق.
 
تم استقبال الحالات داخل قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى بنى سويف الجامعى، وجار تقديم العلاج اللازم لهم داخل المستشفى.

 


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