إصابة 4 أفراد من أسرة واحدة باختناق إثر تسريب غاز ببنى سويف

تلقى اللواء أسامة حلمي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا بورود بلاغ من شرطة النجدة، يفيد بإصابة 4 من أسرة واحدة بحي الروضة بمدينة بني سويف، بحالة اختناق ونقلتهم سيارتا إسعاف إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

ودفع مرفق إسعاف بني سويف بسيارتى إسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابات الأربعة إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

واستقبل مستشفى بنى سويف الجامعى كلا من: "عزة . ح . ت" 48 سنة، مقيمة شارع الروضة، مصابة بحالة اختناق، و"منار . ه . ح" 20 سنة مقيمة شارع الروضة، مصابة بحالة إختناق، و"رانيا. ه . ح" 18 سنة، مقيمة شارع الروضة، مصابة بحالة اختناق، و"منة . ه . ح" 14 سنة، مقيمة شارع الروضة، مصابة بحالة اختناق.

تم استقبال الحالات داخل قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى بنى سويف الجامعى، وجار تقديم العلاج اللازم لهم داخل المستشفى.