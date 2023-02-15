وأوضحت الهيئة - فى بيان صحفى (نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية الرسمية) - أن القوات الجوية الأوكرانية شنت أيضا 8 ضربات على أفراد من الجيش الروسى ومعداتهم العسكرية، كما صدت هجمات روسية بالقرب من أكثر من 20 بلدة مُحتلة.

وأضاف البيان أن القوات الروسية شنت، فى غضون ذلك، هجومين صاروخيين على البنية التحتية المدنية في إقليم دونيتسك و3 ضربات جوية، إضافة إلى ذلك، أطلق العدو النار بمنظومات إطلاق صواريخ متعددة (MLRS) 68 مرة، استهدفت أغلبها أهدافا مدنية في إقليمي خيرسون وميكولايف..مشيرا إلى أن التهديد بشن هجمات صاروخية وجوية روسية لا يزال مستمرا في جميع أنحاء أوكرانيا.

من جانبه، قال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية فى دونيتسك بافلو كيريلينكو إن مدنيا لقي مصرعه وأصيب آخر في قصف روسي لمنطقة دونيتسك خلال اليوم الماضي، وأضاف أنه من المستحيل حاليا إحصاء العدد الدقيق للضحايا في ماريوبول وفولنوفاكا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.