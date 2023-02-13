ونقلت وكالة تاس الروسية عن المهمة التابعة للمركز في دونيتسك أنه تم تنفيذ غارتين على منطقة كييفسكي في دونيتسك وواحدة في منطقة بتروفسكي من الساعة 8:18 إلى 8:30 مساء بتوقيت موسكو.. وجرى إطلاق تسع قذائف من عيار 155 ملم.



وتابعت تاس أن القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك منذ صباح الأحد، وحتى الآن، تم الإبلاغ عن 12 هجوما مدفعيا.