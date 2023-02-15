اليوم السابع
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ألمانيا تقرر زيادة الإنفاق الدفاعي إلى 10 مليارات يورو العام المقبل

الأربعاء، 15 فبراير 2023 07:00 م
ألمانيا تقرر زيادة الإنفاق الدفاعي إلى 10 مليارات يورو العام المقبل المستشار الألماني أولاف شولتس
وكالات

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قررت الحكومة الألمانية زيادة الإنفاق الدفاعي بما يصل إلى نحو 10 مليارات يورو العام المقبل، بحسب ما ذكر موقع "سكاى نيوز" الإخبارى.

يأتي هذا فى الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة الألمانية تقديم حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا؛ قبل عدة أيام تمثلت في توفير العديد المعدات والأسلحة الجديدة.

وجاء على الموقع الرسمي للحكومة الفيدرالية الألمانية باللغة الإنجليزية أن هذه الإمدادات تأتي من القوات المسلحة الفيدرالية الألمانية ومن توريدات الصناعة الممولة من الحكومة الفيدرالية في ألمانيا بهدف بناء القدرات الأمنية، حيث تدعم الحكومة الفيدرالية الألمانية الجيش الأوكراني بالتنسيق الوثيق مع شركائها وحلفائها.


ويبلغ إجمالي المبالغ المخصصة لتمويل (مبادرة بناء القدرات الأمنية) 2.2 مليار يورو لعام 2023، ويتم استخدام هذه الأموال لدعم أوكرانيا بشكل أساسي، كما يتم تخصيصها لتمويل المساهمات الإلزامية المتزايدة على ألمانيا في (مرفق السلام الأوروبي)؛ والذي هو صندوق تبلغ قيمته حوالي 5 مليارات يورو للفترة، يتم تمويله من خلال مساهمات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. 

 

ألمانيا

الإنفاق الدفاعي

الإنفاق الدفاعي فى ألمانيا

الحكومة الألمانية



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