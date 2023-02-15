أسباب مختلفة لظهور الدم فى البول.. تعرف عليها

كتبت نهير عبد النبى

إذا لاحظت وجود دم في البول، فمن المحتمل أنك قلق بشأن ما يعنيه ذلك المصطلح الطبي لهذا هو "بيلة دموية"، ويمكن أن يكون الدم في البول ناتجًا عن شيء غير ضار، مثل تناول أطعمة معينة، ويمكن أن يشير أيضًا إلى شئ أكثر خطورة، مثل التهاب المسالك البولية أو حصوات الكلى أو سرطان الكلى أو سرطان المثانة، ولهذا السبب من المهم أن يتم تقييمها من قبل مقدم الرعاية الصحية

وحسب ما ذكره موقع webmed إذا كان بإمكانك رؤية الدم في البول بالعين المجردة ، فهذا يسمى بيلة دموية جسيمة، و يمكن أن يظهر البول الملطخ باللون الوردي أو الأحمر أو البني أو بلون الكولا، حتى القليل من الدم في البول يمكن أن يسبب تغيرًا في اللون بسهولة قد لا يصاحب البول الدموي تبول مؤلم أو أي علامات وأعراض أخرى ومع ذلك ، إذا كنت تمر بجلطات دموية في البول ، فقد يتسبب ذلك في ألم حارق.

إذا كان الدم في البول مرئيًا فقط تحت المجهر عندما يطلب طبيبك اختبار البول ، فإن هذا يسمى بيلة دموية مجهرية.

في كلتا الحالتين ، يجب ألا تتجاهل الدم في البول من المهم معرفة سبب النزيف في المسالك البولية.

ماذا يشير الدم في البول عادة؟

يحدث الدم في البول عادةً بسبب مشكلة في جزء من جهازك البولي ، مثل الكلى أو الحالبين أو المثانة أو الإحليل بعض المشاكل الطبية التي يمكن أن تسبب بيلة دموية موصوفة بإيجاز أدناه.

- التهابات المسالك البولية

عدوى المسالك البولية هي السبب الأكثر شيوعًا لظهور الدم في البول، و تشمل الأعراض الأخرى لعدوى المسالك البولية التكرار والإلحاح والألم والحرق والبول كريه الرائحة إذا دخلت البكتيريا إلى الكلى ، فإنها تسمى عدوى الكلى أو التهاب الحويضة والكلية ، وهذا يمكن أن يسبب الحمى وألم الخاصرة بالإضافة إلى ذلك يمكن أن تسبب التهابات المثانة دمًا في البول ، وتكرارًا ، وإلحاحًا ، وإحساسًا بالضغط أو التشنج في أسفل البطن.

- حصوات المثانة وحصوات الكلى

يمكن أن تسبب الحصوات ألمًا مبرحًا ودمًا في البول عند مرورها أو إذا علقت في الحالب (الأنبوب الرقيق الذي ينقل البول من الكلى إلى المثانة).

- تضخم غدة البروستات عند الرجال

تضخم البروستاتا شائع عند الرجال في منتصف العمر،و يمكن أن يكون تضخم حميد (غير سرطاني) أو سرطان البروستاتا، و تضغط غدة البروستاتا المتضخمة على مجرى البول ، مما يمنع تدفق البول يمكن أن يؤدي هذا إلى ظهور علامات وأعراض مثل الدم في البول ، والحاجة الملحة أو المستمرة للتبول ، وصعوبة التبول.

- مرض كلوي

يسبب التهاب الكبيبات (أنظمة الترشيح) في الكلى مرضًا في الكلى يسمى التهاب كبيبات الكلى، يمكن أن يحدث هذا عند مرضى السكري أو بسبب عدوى فيروسية أو بكتيرية أو مشاكل مناعية أو اضطرابات الأوعية الدموية. يمكن أن يسبب التهاب كبيبات الكلى بيلة دموية مجهرية ، أي وجود دم في البول من خلال اختبار معمل فقط.

- السرطانات

يمكن أن يكون الدم في عينة البول علامة على سرطان البروستاتا أو الكلى أو المثانة المتقدم. لسوء الحظ، لا توجد خلايا الدم الحمراء في البول في المراحل المبكرة، حيث يمكن علاج السرطانات بسهولة أكبر.

- اضطرابات الدم

بعض الحالات الموروثة مثل فقر الدم المنجلي ومتلازمة ألبورت هي عوامل خطر للدم في الجهاز البولي.

غالبًا ما يكون البول الدموي ناتجًا عن البكتيريا المسببة لعدوى المسالك البولية. ولكن في حالة عدم وجود عدوى ، يمكن أن تكون هناك أسباب أخرى، مثل:

- يمكن أن يؤدي تناول بعض الأدوية مثل العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات ( الأسبرين ومسكنات الألم التي تصرف بدون وصفة طبية) والبنسلين إلى تسرب خلايا الدم الحمراء إلى البول.

- نادرًا ما يتسبب ارتفاع ضغط الدم في حدوث نزيف في البول.