اليوم السابع
Ads
الأحد، 12 فبراير 2023 08:21 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الصحة: تقديم الخدمات الطبية مجانا ضمن برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين

الأحد، 12 فبراير 2023 07:00 ص
الصحة: تقديم الخدمات الطبية مجانا ضمن برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية مجانا ضمن برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين، وبالتنسيق مع كافة القطاعات والهيئات التابعة للوزارة.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين، يُعد مظلة تأمينية لتقديم الخدمات الطبية، لـ(منتفعي معاش الضمان الاجتماعي وأسرهم، ومستحقي دعم تكافل وأسرهم، ومستحقي دعم كرامة)، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، ما يساهم في رفع المستوى الصحى والمعيشي للأسر الأولى بالرعاية، ومنتفعي برامج الدعم النقد.

ومن جانبه، قال الدكتور وائل عبدالرازق رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، إن الخدمات العلاجية لهذه الفئات يتم إتاحتها بجميع محافظات الجمهورية من خلال 5400 وحدة ومركز طبي، و350 مستشفى عام وتخصصي ونوعي، حيث يتم استقبال هذه الفئات بالوحدات الصحية والمراكز الطبية، وتطبيق منظومة الإحالة للمستشفيات حال الحاجة لإجراء الفحوصات والتدخلات  الطبية المتقدمة.

وأكد عبدالرازق استمرار تقديم الخدمات الصحية بشكل لائق في دور رعاية الشباب، والمسنين، ودور الرعاية، ضمن برامج التكامل الصحي الاجتماعي للفئات المستهدفة من وزارة التضامن الاجتماعي، وكذلك استمرار القوافل الطبية، بما يضمن وصول الخدمات الصحية لجميع المناطق النائية والمحرومة، وحسن توزيع واستغلال الموارد المتاحة، ورفع وعي الأسر الأولى بالرعاية، بضرورة الاستفادة من جميع الخدمات المقدمة لهم.


الصحة

برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين

الخدمة الصحية



الموضوعات المتعلقة

الصحة تعلن الانتهاء من إجراء 1.5 مليون عملية جراحية ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار.. المبادرة تضم 11 تخصصا للعلاج مجانا.. تؤكد: رفع مستوى الأداء بالمستشفيات لتقديم أفضل خدمات طبية.. والخط الساخن 15300

الأربعاء، 08 فبراير 2023 05:00 م

"الصحة" تعلن الانتهاء من إجراء 1.5 مليون عملية جراحية ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار.. المبادرة تضم 11 تخصصا للعلاج بالمجان.. وتؤكد: رفع مستوى الأداء بالمستشفيات لتقديم أفضل خدمات طبية للمرضى

الإثنين، 06 فبراير 2023 05:00 م

الصحة: تقديم الخدمة الطبية لأكثر من 3 ملايين مواطن بمستشفيات الحميات فى 2022

الإثنين، 06 فبراير 2023 09:10 ص

تقديم الخدمات الطبية لـ2038 من أهالى أبو مندور بكفر الشيخ ضمن حياة كريمة

الأحد، 05 فبراير 2023 11:30 م

قافلة الأزهر تختتم أعمالها فى قنا بتقديم أكثر من 10 آلاف خدمة طبية مجانية

الأحد، 05 فبراير 2023 03:59 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة