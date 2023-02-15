أخبار البورصة اليوم الأربعاء 15-2-2023

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 15-2-2023، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقى 10 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.107 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 4 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، والنصر للأعمال المدنية، وركاز القابضة للاستثمارات المالية، وجولدن تكس للأصواف.

البورصة تربح 10 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 10 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.107 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 563 مليون ورقة مالية بقيمة 2.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 77.5 ألف عملية لعدد 201 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 82.98% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.89%، والعرب على 8.13%، واستحوذت المؤسسات على 28.29% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 71.70%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 26.6 مليون جنيه، 5.8 مليون جنيه، 21 مليون جنيه، 174 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 199.6 مليون جنيه، 27.8 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 17522 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.36% ليغلق عند مستوى 2961 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 20716 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 7218 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.03% ليغلق عند مستوى 3003 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 4523 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 3469 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 1261 نقطة.

وصعدت أسهم 88 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 47 شركة، ولم تتغير مستويات 66 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركتي النساجون الشرقيون للسجاد، ورمكو لإنشاء القرى السياحية عدد 4.1 مليون سهم، 1.5 مليون سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة النساجون الشرقيون للسجاد 961 ألف سهم، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 160.2 ألف سهم، وباع مساهم رئيسي بشركة رواد السياحة-رواد 451.8 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، ومطاحن ومخابز شمال القاهرة، والإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، وجدوى للتنمية الصناعية، وبنك التعمير والإسكان، والأهلي للتنمية والاستثمار، وبي انفستمنتس القابضة، وقناة السويس لتوطين التكنولوجيا، وبي أي جي للتجارة والاستثمار عدد 85 ألف سهم، 232 سهم، 74.1 ألف سهم، 75 ألف سهم، 46.6 ألف سهم، 25 ألف سهم، 47.7 ألف سهم، 105 سهم، 1.25 مليون سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 120 ألف سهم.

أعلنت شركة مصر للأسمنت-قنا، شراء المساهم فهد بن حمد بن إبراهيم الحرقان عدد 79 ألف سهم بسعر 22.79 جنيه بقيمة إجمالية 1.8 مليون جنيه لترتفع نسبة المساهم 9.9815% إلى 10.09%، وتم تنفيذ صفقة من خلال شركة برايم لتداول الأوراق المالية.

أعلنت شركة الكابلات الكهربائية المصرية، شراء عدد 804.5 ألف سهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 4.95%.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المقيدة نتائج الأعمال خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022، حققت شركة الدلتا للتأمين، إيرادات بلغت 298 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022، مقابل 164.8 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي أرباح الفترة 233.6 مليون جنيه مقارنةً مع 140.2 مليون جنيه.

حققت شركة الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، صافي خسارة قدرها 2.97 مليون حنيه خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022 مقابل صافي خسارة قدرها 3.2 مليون جنيه في الفترة المماثلة من العام الماضي، وأرجعت سبب الخسارة عن البيع بخسارة للاستثمارات بغرض المتاجرة بسبب التقلبات الدولية في الأسواق المالية الناتجة عن انتشار متحورات كوفيد 19 وما لحقه من اتجاه البنوك المركزية بقيادة الفيدرالي الأمريكي إلى رفع أسعار الفائدة أعلى من المخطط له وانتشار المخاطر الجيوسياسية.