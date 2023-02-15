أبناء المناطق المطورة يشاركون فى دوري "أنت أقوى من المخدرات".. فيديو

كتب مدحت وهبة

نشر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق على الصفحة الرسمية للصندوق " الفيس بوك " فيديو عن النسخة الأولى لإطلاق دوري رياضي بحي الأسمرات تحت شعار " أنت أقوى من المخدرات " بمشاركة أبناء المناطق المطورة "بديلة العشوائيات " وذلك ضمن البرامج التوعوية التي ينفذها الصندوق حيث تم تنفيذ العديد من البرامج التوعوية المتكاملة للوقاية الإدمان بمناطق " حي الأسمرات وحدائق أكتوبر ، والمحروسة واهالينا واسطبل عنتر وبشاير الخير والخيالة " .

ويأتي ذلك تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية ل وزارة التضامن بتنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالمناطق السكنية الجديدة "بديلة العشوائيات"

وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي قد وجهت ،باستمرار تنفيذ البرامج والأنشطة التوعوية حول كيفية الوقاية من الإدمان من خلال زيادة الوعي بين قاطني المناطق المطورة وخاصة الشباب والمراهقين، كذلك تدريب الشباب على اكتساب المهارات الحياتية للوقاية من تعاطي المخدرات، وكذلك تعزيز الوعي والتثقيف الأسري، بما يكفل تمكين أفراد المجتمع من مواجهة مشكلة المخدرات، وتعتمد هذه التدخلات على التواصل المباشر مع الأسر ،حيث تم تنفيذ ما يقرب من " 170 ألف "زيارة منزلية خلال العام الماضي استهدفت الأسر المقيمة في المناطق المطورة وأيضا المناطق المجاورة ،بمتوسط عدد 2 زيارة الى 3 زيارات لكل أسرة على مدار العام وتعريفهم بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي ،وسبل المواجهة، والتعريف بخدمات "الخط الساخن" 16023" على مستوى المشورة والدعم النفسي والعلاج والتأهيل

وجدير بالذكر أن الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أشار إلى أنه جار التوسع في تنفيذ البرامج التوعوية في المناطق المطورة بديلة العشوائيات، وأن الهدف من إطلاق الدوري الرياضي هو تعظيم دور الرياضة في مواجهة المشكلات لاسيما مشكلة تعاطى المخدرات ،وانه يتم تنفيذ العديد من الأنشطة التوعوية تتضمن أيضا اتخاذ تدابير فعَّالة ومبتكرة للكشف المبكر عن تعاطي المخدِّرات .