34 محاضرة وبحثًا يناقشها مؤتمر جمعية دار العلم والتعلم الدولى الثانى

نظمت جمعية دار العلم والتعلم بمحافظة المنوفية فعاليات المؤتمر الدولى الثانى لقمة السكر والمناظير و الجهاز الهضمى حاضر فيها أساتذة وأعضاء هيئة التدريس بقسم طب الكبد بمعهد الكبد القومى بجامعة المنوفية وقسم أمراض الباطنة بكلية الطب وبرئاسة الدكتور أحمد كمال والدكتور محمد عقل والدكتور عبد العليم هلال، تحت رعاية الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية.

وأشار الدكتور محمد عقل، رئيس قسم طب الكبد بمعهد الكبد القومي بجامعةالمنوفية إلي أن المؤتمر يناقش الجديد في علاج مرض السكر والجهاز الهضمي والقنوات المرارية بالإضافه إلى عقد ورشتى عمل إحداهمالقطاع التمريض حول تعقيم المناظير وورشة عمل أخرى للأطباء الشباب حول السونار مع تدشين ورش عمل متنوعه لأطباء الجهاز الهضمى عن مناظير القولون والمنظار بالسونار وأهم التقنيات الحديثة.

وأضاف الدكتور عبدالعليم هلال مدرس واستشارى المناظير والجهاز الهضمى بمعهد الكبد القومى أن المؤتمر يناقش 34 بحثا علميا متنوعا على مدار يومى الثلاثاء والأربعاء من خلال 13 جلسة علمية، وأشارإلى أنه من المقرر مناقشة كل مايتعلق بالسكر والجهاز الهضمى والمناظير والخروج بحزمة من التوصيات الهامه والتى تهدف إلى تجنب مخاطر ومشاكل السكر وسرطانات القولون والكبد والكبد الدهني.

وأوضح الدكتور أحمد كمال أستاذ طب الكبد بمعهد الكبد القومي بالمنوفية إلي أن الهدف من إنعقاد المؤتمر هو مناقشة كيفية تجنب مرض السكر وأورام القولون بعد القضاء على فيرس سى لافتا إلى أهمية ممارسة الرياضة للوقاية من أمراض السكر وإرتفاع ضغط الدم و ضرورة الامتناع عن التدخين والكشف المبكر عن أمراض وأورام القولون والحفاظ علي حضور المؤتمرات والملتقيات العلمية.

المؤتمر يضم قامات علميه وأساتذة وأطباء من الجامعات المصريه وجراحين من دولة الهند وذلك فى إطار بروتوكول تعاون مثمر وبناء مع إحدى الجمعيات الطبية الهنديةالمتخصصة لتوثيق عرى التعاون البناء فى مجالات متعدده لخدمة الجانب العلمى والطبى ممايسمح بفتح آفاق أرحب لتدريب شباب الأطباء على الجديد والحديث في العالم.