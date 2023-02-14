16طبيباً من 4 جامعات يقدمون خدمات الكشف والعمليات بالمجان بمستشفى العريش

شمال سيناء ـ محمد حسين

يواصل 16 طبيباً من 4 جامعات مصرية، تقديم خدمات الكشف، وإجراء العمليات بالمجان بمستشفى العريش العام.



أعلن مستشفى العريش العام، وصول دفعة جديدة من أطباء الجامعات المصرية، لتوقيع الكشف الطبي على المرضى، وإجراء العمليات الجراحية بالمجان، طبقًا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الشؤون الصحية بمحافظة شمال سيناء وكليات الطب بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة.



وأكد الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، أن الدفعة الجديدة تضم 16 طبيبا وطبيبة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية في مختلف التخصصات الطبية و تشمل فى تخصص جراحة أوعية دموية.

الدكتور محمود محمد عاطف، وفى تخصص العيون الدكتور كامل عبد المنعم محمود، وفى تخصص جراحة قلب وصدر الدكتور اسامه صابر عبد العليم والدكتور عمرو حسن منصور حسن.



كما تشمل فى تخصص التخدير الدكتور كريم علي عوض والدكتور حلمي حافظ حلمي، وتخصص العظام الدكتور عمرو احمد محمود والدكتور أيمن فريد، والجراحة العامة الدكتور مرسي محمد مرسي والدكتور وليد احمد عبد الهادي، تخصص الأشعة الدكتور يوسف محمد فهيم، وتخصص جراحة مخ وأعصاب الدكتور احمد عمرو عبد الحليم، والدكتور مبارك شادي أمين، وتخصص طب أورام الدكتور أمر الله عبد المنعم محمد، وتخصص تجميل الدكتور أحمد محمد على، تخصص جهاز هضمي و كبد الدكتورة فاطمة عبد القادر عطية.



أوضح مدير صحة شمال سيناء، انه يقوم الفريق الطبى توقيع الكشف الطبي على المواطنين وإجراء العمليات الجراحية بالمجان حتى الجمعة المقبلة.



واوضح بيان لمديرية الشئون الصحية بشمال سيناء ان مواعيد أطباء البروتوكول بالعيادات الخارجية تخصص العظام السبت والاحد والثلاثاء جراحه عامه السبت والثلاثاء، واوعيه دمويه السبت والاثنين، جراحه مخ واعصاب الاحد و الثلاثاء، مناظير وجهاز هضمى الاحد والثلاثاء والخميس بمركز الفيروسات.

