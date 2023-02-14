وكيل "صحة الشرقية" يتفقد العيادات المسائية بالمركز الطبى بالعزيزية

الشرقية - إيمان مهنى

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية ، سير العمل بالعيادات المسائية بمركز طب الأسرة بالعزيزية، التابع للإدارة الصحية بمنيا القمح، والتأكد من تواجد الأخصائيين والقوى البشرية اللازمة للعمل فى أماكن تقديم الخدمة الطبية، ضمن خطة عمل المبادرة الرئاسية.

واطلع الدكتور هشام مسعود علي مؤشرات أداء عمل العيادات المسائية، حيث تم توقيع الكشف الطبي علي أكثر من 800 مريض في التخصصات الطبية المختلفة والتي تشمل "الرمد، الباطنة العامة، النساء والتوليد، الأطفال، الجلدية، الأسنان، العلاج الطبيعي، طب الأسرة، الطوارئ"، وذلك حتي الآن منذ بداية تفعيل خدمة الأخصائي أول شهر فبراير الجارى.

كما تفقد وكيل الوزارة قسم الكلى الصناعى، ومحطة معالجة المياه الخاصة بها، وتضم الوحدة 14 ماكينة، موجهاً بزيادة فصائل الدم المختلفة، ببنك الدم التخزيني الموجود بالمركز وذلك لخدمة المرضي، تزامناً مع تفعيل المبادرة الرئاسية "خدمات الرعاية الأولية بالوحدات الصحية والمراكز الطبية"، والتى تأتى ضمن أولويات خطة وزارة الصحة والسكان لتحسين جودة الخدمات الصحية في عام 2023.

وأشار وكيل الوزارة إلي أن هذه المبادرة تتم على عدة مراحل، تبدأ المرحلة الأولى من خلال 19 منشآت صحية ما بين وحدات صحية ومراكز طبية بعد تطويرها ودخولها الخدمة، تتمثل في وحدة صحية بكل مركز من مراكز المحافظة، لتقدم الخدمات الصحية على مدار 24 ساعة مقسمة إلى 3 فترات، صباحية ومسائية، وليلية، إلى جانب ذلك، سيتم إضافة خدمات جديدة كإتاحة الخدمات الصحية بالمنازل لكبار السن وغير القادرين للتوجه إلى وحدات الرعاية الأساسية.

والجدير بالذكر أن مركز طب الأسرة بالعزيزية تم إحلاله وتجديده منذ عامين بتكلفة تقديرية بلغت 12 مليون جنيه، وذلك لخدمة المواطنين والمرضي من أهالي القرية، والمناطق المحيطة بها.