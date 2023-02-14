وكيل تعليم الأقصر يتفقد انتظام العملية التعليمية فى المدارس.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، جولات على المدارس لمتابعة انتظام العملية التعليمية فى الأسبوع الأول من الفصل الدراسي الثاني للعام 2022/2023، حيث شهد طابور الصباح بمدرسة "الأقصر الثانوية الفندقية"، وكان في استقباله عبد الرحمن أحمد حسين مدير عام التعليم الفني، محمد مصطفى مدير وحدة تيسير الانتقال إلى سوق العمل، ومحمد هنداوي مسئول مشروع "قوى عاملة مصر"، وسيدة نور مديرة المدرسة.

وخلال الجولات قام الدكتور صبرى خالد، بتكريم الطلاب الذين اجتازوا البرنامج التدريبي "أساسيات اتيكيت المأكولات والمشروبات داخل الفنادق" والذي قُدِّم لهم ضمن فعاليات مشروع "قوى عاملة مصر"، وشمل التكريم الطالب أحمد محمد حمزة الفائز بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة الجري 5000 متر، والحائز على الميدالية الفضية في البطولة العربية لألعاب القوى، كما تم تكريم عماد رمضان وزينب جمعة المشرفين على تدريب الطلاب.

وشجع وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، الطلاب على الاستمرار في التدريبات المهارية التي تتيح لهم فرصة الانغماس في الحياة العملية، وتكسبهم المزيد من الخبرات و تؤهلهم لتحمل مسئوليات أكثر في المستقبل، ومواجهة ضغوط العمل التي يشهدها المجال الفندقي خلال المواسم السياحية.

يذكر أن مشروع "قوى عاملة مصر" يهدف إلى إعداد مهارات ضرورية للتنافسية فى سوق العمل المصري، ما يساعد على خلق وظائف وفرص عمل للشباب وللفتيات، وبناء قدرات القطاع الخاص والأعمال المصري، كما يساهم في تفعيل عملية التجارة الخارجية، بالإضافة لبناء أسس قوية لاقتصاد قوي قادر على المنافسة.

كما اجتمع الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، ظهر اليوم الإثنين، بوكيل المديرية صفوت جارح، مديري العموم، ومديري الإدارات التعليمية، لمناقشة إجراءات تسيير الفصل الدراسي الثاني، حيث أوصى خالد بالتحقق من انتهاء أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس المقرر صيانتها، وكذا التحقق من تسليم جداول الفصل الدراسي الثاني والعمل بها، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتفعيل "مجموعات الدعم" بالمدارس.

وحذر وكيل تعليم الأقصر، خلال الاجتماع، من استخدام العقاب البدني والنفسي، ومن ربط النتيجة بالمصروفات الدراسية، وعدم ربط الكتب بالمصروفات المدرسية، واستبدال ذلك بتفعيل لائحة الانضباط المدرسي، مشدداً على ضرورة إعداد جداول الرحلات المدرسية للمشروعات القومية وتنظيم زيارات ميدانية للمشروعات القومية؛ لزيادة الوعي، وكتابة كل طالب تقرير عن هذه الزيارات الميدانية التي قام بها لتعميق مدى استفادته منها، فضلاً عن دمج مفاهيم مواجهة التغير المناخي في المواد الدراسية المختلفة.



تكريم الطلبة خلال جولة وكيل تعليم الأقصر



جانب من تكريم الطلبة المتفوقين بمدارس الأقصر



جانب من تكريم الطلبة فى جولة وكيل الوزارة



وكيل التعليم يشهد طابور مدرسة الثانوية الفندقية