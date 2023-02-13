وكيل تعليم الأقصر يحذر من العقاب البدنى والنفسى للطلبة.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

اجتمع الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، ظهر اليوم الإثنين، بوكيل المديرية صفوت جارح، ومديري العموم، ومديري الإدارات التعليمية، لمناقشة إجراءات تسيير الفصل الدراسي الثاني، حيث أوصى خالد بالتحقق من انتهاء أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس المقرر صيانتها، وكذا التحقق من تسليم جداول الفصل الدراسي الثاني والعمل بها، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتفعيل "مجموعات الدعم" بالمدارس.

وحذر وكيل تعليم الأقصر، خلال الاجتماع، من استخدام العقاب البدني والنفسي، ومن ربط النتيجة بالمصروفات الدراسية، وعدم ربط الكتب بالمصروفات المدرسية، واستبدال ذلك بتفعيل لائحة الانضباط المدرسي، مشدداً على ضرورة إعداد جداول الرحلات المدرسية للمشروعات القومية وتنظيم زيارات ميدانية للمشروعات القومية؛ لزيادة الوعي، وكتابة كل طالب تقرير عن هذه الزيارات الميدانية التي قام بها لتعميق مدى استفادته منها، فضلاً عن دمج مفاهيم مواجهة التغير المناخي في المواد الدراسية المختلفة.

كما وجه وكيل تعليم الأقصر، بتكثيف نشر التوعية لطلاب المدارس حول الإجراءات المتبعة في حالة الكوارث والزلازل، وأيضاً تشديد متابعة الغياب اليومي وانضباط سير الدراسة لضمان حسن سير العملية التعليمية، وتفعيل التسجيل الإلكتروني للغياب أُسْبُوعِيًّا لجميع المراحل التعليمية، وخاصة طلاب الشهادة الإعدادية والثانوية العامة مع تفعيل الإجراءات العقابية للغياب.

وشدد الدكتور صبرى خالد، على ضرورة انضباط العملية التعليمية والمتابعة المستمرة، من كافة أفراد المنظومة التعليمية، خلال الفصل الدراسى الثانى، وجذب الطلاب إلى المدارس والالتزام بالآليات والإجراءات الهامة والمنظمة لانضباط سير العملية التعليمية، كما أنه سيتم تقييم الإدارات التعليمية من خلال انضباط العملية التعليمية في الإدارة.

وأعلن خالد خلال اجتماعه أنه يتم تنظيم مسابقة الإدارة التعليمية المتميزة، والتي تهدف إلى خلق حالة تنافسية بين الإدارات التعليمية المختلفة، ومن ثم المديريات التعليمية بهدف إبراز النماذج الناجحة وتصميم نموذج متكامل من التطوير بداخل كل إدارة تعليمية، وحث وكيل تعليم الأقصر على اكتشاف وتشجيع وتنمية المواهب لدى الطلاب، بالتعاون مع وزارتي الشباب والرياضة والثقافة، والعمل على استعادة الدور التربوي الجاذب المنوط بالمدرسة، والاهتمام بطابور الصباح وتحية العلم والسلام الجمهورى في جميع المدارس على مستوى الجمهورية.



قيادات الأقصر خلال عقد لقاء مع وكيل التعليم



لقاء وكيل تعليم الأقصر لبحث متطلبات المدارس



وكيل التعليم يؤكد على عدم ربط النتيجة بالكتب والمصروفات



وكيل تعليم الأقصر يحذر من استخدام العقاب البدني والنفسي للطلبة



