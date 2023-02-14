وكيل أوقاف الأقصر: الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج بمسجد السيد يوسف غدًا

الأقصر – أحمد مرعى

أكد الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه يجرى التجهيز لتنظيم فعاليات احتفالية مساء غد الخميس، وذلك بمناسبة ذكرى ليلة الإسراء والمعراج 1444هـ، بمسجد السيد يوسف بكورنيش النيل فى منطقة الكرنك.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه من المقرر أن يتم تنظيم فعاليات الاحتفالية السنوية بليلة الإسراء والمعراج لعام 1444 هـ / 2023 م، بمسجد العارف بالله السيد يوسف بكورنيش النيل بالكرنك بجوار قاعة المؤتمرات بمدينة الاقصر، وذلك يوم الخميس الموافق 16 فبراير الجارى، بعد صلاة المغرب وبحضور كوكبة من القيادات الدينية والتنفيذية والشعبية، موجهاً الدعوة للجميع لحضور هذا الحفل الكريم، وذلك فى إطار دور وزارة الأوقاف الدينى والوطنى والإجتماعى، وتحت رعاية وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.

وأوضح الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود، أن فعاليات حملات تعقيم المساجد مستمرة، حفاظاً على الصحة العامة للعاملين بالمساجد والمواطنين المترددين عليها، وذلك فى إطار الدور الديني والوطني والاجتماعي لوزارة الأوقاف المصرية وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، حيث تنظم الحملة بكافة إدارات المحافظة بناءاً على تعليمات الوزارة بمناسبة قرب إستقبال شهر رمضان المبارك.

وأعلن انطلاق تلك الحملات للتأكيد على أهمية نظافة المساجد وظهورها بالمظهر اللائق, فالمسجد عنوان النظافة والجمال، مشددًا على أن خدمة بيوت الله (عز وجل) وعمارتها والاهتمام بها وبروادها شرف للجميع، وأن الدين والحضارة والرقي والإنسانية تدعو جميعها إلى النظافة والجمال.