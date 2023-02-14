وصول محطتى معالجة مياه جديدتين للغسيل الكلوي لـ "شربين" و"منية النصر"

الدقهلية شريف الديب

أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن دعم وحدتي الكلى بمستشفي شربين المركزي، ومنية النصر المركزي، من قبل قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة، لافتاً إلى أنه تم تجهيز مكانين علي أعلي مستوي لتركيب هذة المحطات بمساعدة المجتمع المدني.

بدوره صرح الدكتور أحمد البيلي، مدير إدارة الكلى، أن محطتي المعالجة من المحطات الحديثة الضخمة التي يمكنها تشغيل وحدات كلى بسعة حتى 60 ماكينة غسيل كلوي، مما يعد نقلة نوعية لوحدات الغسيل الكلوي بشربين ومنية النصر.

يذكر أن وحدة الكلي بشربين تقدم الخدمة لـ 180 مريض غسيل كلوي ووحدة الكلي بمنية النصر المركزي لعدد 200 مريض غسيل كلوي حيث تعد الوحدتان من أكبر وحدات الغسيل الكلوي بالدقهلية، جاء ذلك فى إطار تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، وتوجيهات الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، لتحسين الخدمات الطبية المقدمة للفئات الأكثر احتياجا بجميع أنحاء المحافظة.