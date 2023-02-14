وصول قافلة إغاثة أردنية عبر معبر نصيب الحدودى لدعم متضررى الزلزال فى سوريا

وقال القائم بأعمال السفارة الأردنية الدكتور باسل الكايد ـ في تصريح للتلفزيون الرسمي السوري ـ إن القافلة تضم 14 شاحنة محملة بمواد غذائية ومستلزمات طبية وأدوية، موضحا أن القافلة تحمل حوالي 170 طنا من المساعدات الإنسانية.

وأضاف أن هذه المساعدات تأتي تنفيذا لتوجيهات العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بالاستجابة الفورية وتقديم المساعدات لشعب السوري الشقيق؛ لتجاوز محنته في هذه الظروف الصعبة التي تسبب فيها الزلزال.