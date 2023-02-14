وزير إسرائيلى ردا على منتقدى بلاده: 9 مستوطنات لا تكفى.. ونريد أكثر من ذلك

وكالات

أكد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، أنه يريد رؤية المزيد من المستوطنات فى القدس والضفة الغربية

تصريح الوزير الإسرائيلي، يأتى فى أعقاب قرار بشرعنة 9 بؤر استيطانية في الضفة الغربية، وأعلنت عن تشييد منازل جديدة في مستوطنات قائمة، مما دفع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى التعبير عن "انزعاجه الشديد" بسبب هذه الخطوة.

وبعد ساعات من إعلان وزراء خارجية أوروبيون ووزير الخارجية الأمريكي أنهم منزعجون من قرار إسرائيل الأخير بالسماح ببؤر استيطانية، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير الثلاثاء، إنه يريد أن يرى المزيد من المستوطنات اليهودية.

وأضاف بن غفير في رسالة مصورة أعقبت البيان الصادر من واشنطن وحلفائها الأوروبيين فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا: "أرض إسرائيل ملك لشعب إسرائيل".

ومضى وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير يقول: "هذه هي مهمتنا. هذه هي عقيدتنا... تسع مستوطنات أمر جيد لكنها لا تزال غير كافية. نريد أكثر من ذلك بكثير".