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وحدة الصعايدة الصحية بالأقصر تستقبل قافلة طبية لفحص 711 مواطنا بالمجان.. صور

الثلاثاء، 14 فبراير 2023 10:53 ص
وحدة الصعايدة الصحية بالأقصر تستقبل قافلة طبية لفحص 711 مواطنا بالمجان.. صور رئيس مدينة الزينية يتابع قافلة طبية مجانية
الأقصر – أحمد مرعى

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تفقد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية شمال الأقصر، أعمال اليوم الأول من القافلة الطبية بقرية الصعايدة بمركز الزينية، وذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، حيث تابع مدى إقبال ورضاء المواطنين عن الخدمات الطبية المقدمة لهم، وذلك بإشراف الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر، والدكتور عصام السيد عصمت مدير الإدارة الصحية بالزينية، وبحضور كرم ضاحى رئيس قرية الصعايدة.

وقال الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر، إن أعمال القافلة بدأت بإجراء الكشف الطبى بجميع التخصصات، وبلغ عدد المستفيدين فى نهاية اليوم الأول 711 مواطن، وذلك بالمجان تماماً فى تخصصات "نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة – الأطفال – الجلدية – باطنة – رمد وجراحة وعظام وخدمات الأشعة والتحاليل – صيدلية - كشف عشوائى "سكر وضغط واعتلال كلوى".

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه قام الأطباء بتجهيز التقارير الطبية للحالات المحتاجة للعلاج على نفقة الدولة وتحويل المرضى للمستشفيات فى حالة احتياجها لإجراء عمليات جراحية، مشدداً على أن مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الأقصر تنظم قوافل طبية بشكل أسبوعى بمختلف قرى مراكز ومدن المحافظة وذلك لضمان تقديم الرعاية الصحية للمواطنين غير القادرين بالقرى والنجوع وتوفير الخدمات الصحية اللائقة بهم.

وكان تفقد الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود، وبرفقته الدكتور غانم على بسطاوى مدير الادارة الصحية بالطود، أعمال القافلة الطبية التى تنظمها مديرية الشئون الصحية بمقر الوحدة الصحية بحاجر المريس بمركز الطود، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، بالتنسيق مع مديرية الصحة بالأقصر بقيادة الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر، لتسهيل أعمال القوافل الطبية بكافة قرى ومراكز المحافظة.

توفير أدوية بالمجان فى القافلة الطبية بالزينية
توفير أدوية بالمجان فى القافلة الطبية بالزينية

 

رئيس مدينة الزينية يتابع قافلة طبية مجانية
رئيس مدينة الزينية يتابع قافلة طبية مجانية

 

قافلة طبية لفحص 711 مواطن فى كافة التخصصات بالمجان
قافلة طبية لفحص 711 مواطن فى كافة التخصصات بالمجان

 

متابعة القافلة الطبية بمدينة الزينية
متابعة القافلة الطبية بمدينة الزينية

 

وحدة الصعايدة الصحية تستقبل قافلة طبية بالزينية
وحدة الصعايدة الصحية تستقبل قافلة طبية بالزينية

 


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