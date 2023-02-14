"حياة كريمة" تطلق قافلة طبية مجانية اليوم فى مدينة 6 أكتوبر

كتبت - مرام محمد

تطلق المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "، قافلة طبية مجانية، اليوم الثلاثاء، وعلى مدار يومين، في مدينة 6 أكتوبر، في إطار السعي لتحسين صحة المواطنين والتيسير على كبار السن والأطفال وذوى الاحتياجات الخاصة فى تلقى الخدمات الطبية، وتفعيل دور المبادرة في تقديم الدعم الخدمى المجتمعى للقرى الأكثر احتياجا.

وتستهدف القافلة الطبية الكشف والعلاج مجانا فى تخصصات (النساء والولادة، خدمات تنظيم الأسرة، الأطفال، الباطنة، الأنف والأذن، العظام، الجراحة، الرمد الأسنان، القلب، الجلدية)، وتقديم خدمات الأشعة والتحاليل، على أن تجرى إحالة الحالات التى تتطلب الرعاية إلى المستشفيات، وإقامة ندوات تثقيف صحي كبيرة، في إطار السعي لتحسين جودة حياة المواطن المصري، وتقديم أفضل الخدمات في كل القطاعات.

جدير بالذكر أن "حياة كريمة" استهدفت خلال أعمال المرحلة الأولى في محافظة الجيزة، تطوير البنية التحتية في 42 قرية بمركزي الصف وأطفيح، حيث عملت من خلال مشروعات تنموية ضخمة على تحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا وتحسين ظروفهم المعيشية والارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة لهم، ومضاعفة الخدمات العلاجية الشاملة بإطلاق قوافل طبية توفر الكشف والعلاج بالمجان للمواطنين.

ومع قرب تسليم مشاريع المرحلة الأولى من أعمال المبادرة، تستعد محافظة الجيزة لبدء شارة المرحلة الثانية بثلاثة مراكز جديدة وهي منشية القناطر والعياط والبدرشين الذين يضمون 83 قرية وتوابعها، بإجمال مستفيدين 1,5 مليون مواطن، من خلال تنفيذ مشروعات تنموية تعمل على النهوض بالبنية التحتية ستشمل تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والغاز ومنشآت صحية وتعليمية ومراكز للشباب.