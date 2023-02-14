هيئة ميناء دمياط تجرى مراجعتها الدورية لشهادات الجودة

دمياط - هيثم مراد

استقبلت هيئة ميناء دمياط برئاسة اللواء بحرى أحمد عبد المعطي حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، المهندس عمرو حمد ممثل شركة "LRQA" لأجراء المراجعة الدورية لشهادات الجودة الخاصة بالهيئة، تأتي هذه الزيارة في اطار متابعة تطابق هيئة ميناء دمياط مع مواصفات.

شهادات الجودة والبيئة و السلامة والصحة المهنية الحاصلة عليها "ISO 9001:2015 و ISO 14001:2015 و ISO 45001:2018".

حيث قام ممثل شركة "LRQA" على مدار عدة أيام بالتنسيق مع اللواء بحري طارق عدلى نائب رئيس الهيئة للتشغيل و قيادات الإدارات المختصة بمراجعة كافة أنشطة الميناء.

وكذلك اختبار مدى كفاءة المختصين بالإدارات فى التعامل مع مختلف المواقف وقياس مدى التوافق مع الأنظمة الثلاث ومدى تفعيل منظومة الجودة على كافة الأنشطة والحفاظ على بيئة عمل نظيفة وآمنة وأثر ذلك فى ارضاء العملاء وكسب ثقتهم والعمل على الوفاء بمتطلباتهم.

كما تم متابعة مناورة مركبة متعددة السيناريوهات على التوازي اشتملت على التعامل مع وقوع حريق على متن إحدى الوحدات البحرية المملوكة للهيئة، وحريق آخر بأحد المباني الإدارية وبيان كيفية التعامل مع تلك الحرائق وإخلاء المصابين بواسطة العاملين المدربين لحين وصول سيارة الإسعاف.

كما تم افتراض وقوع تلوث ناتج عن تسريب زيوت بحوض الميناء وكيفية التعامل معه عن طريق الأطقم المدربة ووحدات مكافحة التلوث البحري الخاصة بالهيئة.

هذا وقد تم متابعة مدى انتظام إشارات البلاغات من مختلف الإدارات والجهات المشاركة والتنسيق بينهم عن طريق مركز العمليات وإدارة الأزمات بالهيئة ، إلى جانب قياس أزمنة الاستجابة من جميع أطراف المناورة .

ومن جانبه أوضح اللواء بحرى أحمد عبد المعطي حواش رئيس هيئة ميناء دمياط، أن نجاح الهيئة فى استمرار التوافق مع الأنظمة الثلاثة يرجع إلى التدريب المستمر والاهتمام بالعنصر البشرى وتنمية مهاراته وقدراته والتنسيق الكامل والمستمر مع جميع الجهات والشركات العاملة بالميناء.