ميناء دمياط يستقبل 28 سفينة متنوعة اليوم

دمياط - هيثم مراد

أصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بيانًا اعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 12 سفينة متنوعة، بينما غادره 11 سفينة أخرى، ليصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 28 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 22265 طن تشمل: 2882 طن رمل و9540 طن يوريا و9191 طن كلنكر و652 طن سماد معبأ.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 48743 طن تشمل: 27921 طن قمح و1138 طن ابلاكاش و2194 طن فول و3518 طن حديد و9900 طن خردة و2000 طن بازلاء و415 طن خشب زان و1657 طن رخام.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 510 حاويات مكافئة وعدد الحاويات الوارد 218 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2843 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 49357 طنًا، بينما بلغ رصيده فى مخازن القطاع الخاص 108964 طنًا.

كما غادر الميناء أيضا 3 قطارات بحمولة إجمالية 3861 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وطنطا وكوم أبو راضى، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5229 شاحنة.

ومن جانبه أكد اللواء بحرى أحمد عبد المعطى حواش رئيس هيئة ميناء دمياط، أن الميناء استمر فى تقديم كافة خدماتها بصورة طبيعية رغم موجة الطقس السئ التى تشهدها المحافظة، لافتا إلى أن موقع الميناء يعد واحدا من أهم ما يميزها مما يتيح لها القدرة على العمل تحت ظروف جوية صعبة، مشيرا إلى أنه تم تداول الحاويات وسفن البضائع بصورة طبيعية اليوم، وكذلك حركة قطارات البضائع.

وأوضح رئيس هيئة ميناء دمياط أن الميناء تستقبل حاليا حزمة من المشروعات التنموية التى تهدف إلى رفع كفاءة الخدمات التى تقدمها ميناء دمياط، خاصة فى مجال اللوجستيات، مشيرا إلى أن مشروع "محطة حاويات تحيا مصر 1"، يعد الأبرز بين مشروعات ميناء دمياط، لافتا إلى أن هناك اهتماما كبيرا بشأن تطوير أداء الميناء والعمل على تحسين الخدمات بشكل مستمر اجذب أكبر خطوط الملاحة العالمية.